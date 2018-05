Es crea un informe sobre l’estat del medi ambient a la Ribera

Print This Post

La Ribera en Bici i Ecologistes en acció han creat aquest dossier amb motiu del dia del medi ambient

Amb motiu de la celebració del dia del medi ambient el pròxim 5 de juny, La Ribera en Bici i Ecologistes en Acció han realitzat un informe sobre l’estat del medi ambient a la Ribera.

Aquest informe s’ha realitzat amb l’objectiu de conscienciar a la població de la realitat mediambiental en la qual es troba actualment la comarca. També es tracta d’inculcar hàbits ja no sols per a cuidar el nostre entorn més pròxim, sinó també per frenar la pol·lució i el deteriorament dels espais naturals.

Aquest informe es presentarà el 5 de juny, dia Mundial del Medi Ambient, a la Casa de la Cultura d’Alzira.