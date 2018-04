Crespo i Alberola guanyen a Benimodo dins del Circuit Ribera del Xúquer

Print This Post

Salva Crespo Romera està de dolç. L’atleta del Crespo Runners va tornar a guanyar en el Circuit Ribera del Xúquer, aquesta vegada en la carrera disputada a Benimodo. Crespo va acabar la competició en 32 minuts i 25 segons, amb un ritme per quilòmetre de 3:14. Una autèntica bestialitat.

Li va seguir d’a prop i no li ho va posar fàcil el segon classificat (que també està completant un circuit magnífic) Alejandro Tormo, del Riberfire & Rickysporteam, que va acabar a 9 segons del guanyador. El podi el va completar un altre clàssic de les primeres posicions com Poli Limia, del Crespo Runners, amb un temps de 34 minuts i 13 segons. Va ser, a més, el millor sènior. Uns altres dels primers classificats en les primeres posicions de la competició benimodina van ser Sergio Rosell, Benja Mansilla, Joaquín Badenes, Agustín Gómez, Fernando Domínguez, David Blay o Juan de Álamo, amb supremacia absoluta per als equips dels dos primers classificats, que van tenir una participació multitudinària i van poder situar als seus atletes entre els millors. El millor júnior, de fet, va anar Joan Matoses, del Crespo Runners.

En la modalitat femenina la millor dona va ser Lucía Alberola Catalá, també molt acostumada a la victòria en l’actual edició del circuit riberenc de carreres. L’atleta del Crespo Runners va finalitzar la prova en 39 minuts i 43 segons. Va ser segona Mapi del Coso, del mateix equip que la guanyadora. Va acabar al voltant d’un minut després d’Alberola. Va completar el podi Paula Campillo, en el que va suposar el triplet per al Crespo Runners.

Van completar la competició més de 550 corredors, una de les cites més multitudinàries de totes les celebrades fins a l’actualitat en el circuit riberenc. La prova estava organitzada per l’Ajuntament de Benimodo i suposava un circuit de 10 quilòmetres.