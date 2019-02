Creu Roja comptarà amb noves instal·lacions a Sueca per a donar cobertura a col·lectius vulnerables

Print This Post

S’ha signat el conveni de cessió de l’espai per part de l’Ajuntament, entre l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el president provincial de la Institució a València, Rafael Gandia

Creu Roja ha signat a Sueca el conveni que regeix la cessió d’unes instal·lacions i la seua adequació en la localitat. Es tracta d’un nou Punt de Presència Local, que se situarà en Ronda del Borx cantonada amb c/Vertla de la localitat de la Ribera Baixa i estarà centrat inicialment a donar cobertura social als col·lectius més vulnerables.

A l’acte ha assistit l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i el president provincial de Creu Roja a València, Rafael Gandia. També han participat en l’acte el tinent alcalde i regidor de Sanitat de Sueca, Salvador Campillo; el delegat de Creu Roja a Algemesí, Carlos Anaya; la secretària provincial de Creu Roja a València, María Ruiz, i el coordinador provincial de Creu Roja a València, Marcos Haro.

“Amb la signatura d’este conveni, obrim a més noves vies de treball d’activació social. L’acord formalitzat amb Creu Roja significarà el desenvolupament de nous programes dedicats també a les persones majors i a la família, per a evitar la solitud no desitjada”, ha assenyalat l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit. En declaracions del president provincial de Creu Roja a València, Rafael Gandia, “per a ampliar la nostra actuació necessitarem créixer en persones que ens ajuden a través del voluntariat i com a socis o sòcies de la nostra organització”.

D’esta forma, Creu Roja obrirà les seues portes a Sueca, on ja es realitzaven alguns projectes relacionats amb l’atenció a persones en extrema vulnerabilitat, a més de la prestació de serveis de socorrisme i salvament en platges realitzada durant l’any passat 2018.