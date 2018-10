Cs d’Alzira denuncia la falta de pluralitat en la programació musical anunciada per celebrar el 9 d’octubre

Connect on Linked in

Vidal: “És un dia per a tots i no per a uns pocs; pagat per tots i no només per aquells pocs”

El responsable de política municipal de Ciutadans (Cs) d’Alzira, Miguel Vidal, ha denunciat “la falta de pluralitat en la programació musical anunciada per celebrar el 9 d’Octubre”. Vidal ha assenyalat que “és un dia per a tots els valencians i no per a uns pocs; a més, pagat per tots i no només per aquells pocs”.

El representant de l’agrupació taronja també ha explicat que “els alzirenys no tenim per què finançar la propaganda del secessionisme”. “Esperem que els concerts dels grups Els Catarres i ‘Buhos’ no deriven en mítings polítics com ha passat fins ara”, ha indicat.

Vidal ha destacat que “no es pot impregnar d’ideologia i interessos partidistes els actes que han de ser un homenatge a tota una població i al respecte i la convivència”. També ha advertit que “els moviments actuals en el nostre entorn més immediat repetixen els patrons d’aquells que es van donar en el passat a Catalunya”.