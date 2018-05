Cs d’Alzira denuncia la falta d’actuacions per a protegir als animals i evitar el seu maltractament

Connect on Linked in

Llopis: ” Posem veu a les moltes peticions que ens han arribat perquè es regule un protocol davant d’un possible maltractament animal”

Alzira, dimarts 22 de maig de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, MªJosé Llopis, ha denunciat “la falta d’actuacions per a protegir als animals i evitar el seu maltractament”. Llopis ha explicat que “Cs posa veu a les moltes peticions que ens han arribat perquè es regule un protocol davant d’un possible maltractament animal que s’adeqüe a una realitat social que es viu malauradament a Alzira després dels últims episodis que hem conegut a la ciutat”.

La representant de Cs ha informat que “la ciutadania sent que no s’estan complint les promeses per part de l’equip de govern amb el tema de la protecció dels animals”. “Hui els animals estan pitjor que fa uns anys quan va començar l’actual mandat”, ha assenyalat la regidora, qui també a afegit que “la ciutadania se sent enganyada en este tema”.

D’altra banda, Llopis ha recordat que “Ciutadans porta esperant des de novembre perquè es cree una comissió específica en matèria animal per buscar sol·lucions a este i altres problemes, com és l’incivisme d’alguns propietaris”. “En ella haurien d’estar representats els grups de l’oposició i les associacions especialitzades en el tema”, ha concretat la regidora. A més ha apuntat que “este és un tema que exigix diàleg per a arribar a un consens”. “Torne a repetir que el diàleg és la clau per a aconseguir el consens en aquells temes que estan per sobre d’idiologies i partits polítics”, ha conclòs Llopis.