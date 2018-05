Cs d’Alzira insta el ple municipal perquè solucione l’abandó de l’antiga factoria d’Avidesa al Respirall

Print This Post

María José Llopis: “Alguns joves la fan servir per realitzar jocs arriscats sense tindre en compte el greu perill que estan corrent”

Alzira, dimarts 15 de maig de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, MªJosé Llopis, ha presentat una moció per a “instar el ple municipal perquè estudie solucions per a l’estat actual d’abandó de l’antiga factoria número 1 d’Avidesa al Respirall”. Llopis ha explicat que “alguns joves la fan servir per realitzar jocs arriscats sense tindre en compte el greu perill que estan corrent”.

La regidora de Cs ha assenyalat que és conscient que “és un tema complicat per l’alt cost que suposa l’afonament d’este edifici, però és moment d’assentar-se i estudiar totes les possibilitats”. A més, ha afegit que “en qualsevol cas, l’ajuntament ha de vetllar per la seguretat dels ciutadans i posar en marxa mesures per fer-ho factible”.

Llopis ha declarat que “serà necessari reunir-se amb els actuals propietaris per consensuar possibles solucions a benefici de tots”. En esta línia, ha advertit que “hem d’actuar abans que haguem de lamentar cap accident”. “Ja ha passat massa temps sense fer res al respecte i si s’ha fet, l’oposició no té constància”, ha conclòs la representant de Cs.