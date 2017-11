Cs d’Alzira lamenta que el tripartit s’opose a millorar la plaça de Cartonatges i a reduir la despesa dels celíacs

• José Luis Ruiz: “els veïns de la plaça Cartonatges es quedaran sense més jocs infantils i els celíacs sense la consideració que mereixen”

Alzira, dijous 30 de novembre de 2017. El regidor de Ciutadans (Cs) d’Alzira; José Luis Ruiz, ha lamentat que “el tripartit haja rebutjat dos mocions de Cs per a la millora de la plaça Cartonatges i per a establir ajudes econòmiques que eliminaren la desigualtat en la cistella d’anar a comprar de les persones celíaques”. “Sorprén la manca de suport perquè en els dos casos es tracta de mesures per a millorar la vida veïns de la ciutat” ha assenyalat.

Sobre la plaça Cartonatges, Ruiz ha indicat que “estem convençuts de que seria possible, almenys, l’ampliació de la zona de jocs que és la major petició de les famílies que visiten este espai”.

També ha destacat que “volem que els xiquets que viuen en la zona puguen jugar ara, en uns anys, no tindran temps perquè ja estaran en la universitat” alhora que ha afirmat que “els veïns no volen un parc en el solar adjunt a la plaça, volen més jocs on estan els actuals”.

Quant a la moció referida a les ajudes per a celíacs, l’edil de Cs ha mostrat “la seua perplexitat perquè els companys de partit del tripartit d’altres localitats s’han mostrat banderers d’este col·lectiu”. “Entenem que tots els malalts crònics han de ser tinguts en compte però això no és motiu per a no començar per algú”, ha conclòs