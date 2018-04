Cs d’Alzira presenta una moció per al tractament de les plagues de mosquit tigre amb amfibis

Connect on Linked in

José Luis Ruiz: “A més, hem d’actuar a la fase larvària com a prevenció per poder evitar el desastre de cada estiu”

Alzira, divendres 20 d’abril de 2018. El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Alzira ha presentat una moció per al tractament de les plagues de mosquit comú i mosquit tigre. El regidor José Luis Ruiz ha explicat que “l’ús d’amfibis és una de les solucions que la natura ens oferix per al control d’estes plagues”.

A més, Ruiz ha assenyalat que “és fonamental actuar en la fase larvària per poder evitar la proliferació sense control d’estos mosquits i el conseqüent desastre de cada estiu”. És per això, que ha proposat “l’ús del larvicida Biopren que actua de forma immediata i perllongada sobre els mosquits del gènere Aedes, al qual pertany el mosquit tigre”.

D’altra banda, també ha proposat “l’ús de Vazor Mosquits que no té efectes nocius per a altres organismes i es pot aplicar en qualsevol tipus d’aigua”. “És important”, ha insistit l’edil, “que el tractament, perquè siga efectiu, es realitze de forma ininterrompuda i periòdica”.

El regidor de Cs ha exposat que “entre les opcions que oferix la naturalesa per mantindre el control de mosquits, ja s’estan emprant els ratpenats i les orenetes per a esta finalitat”. No obstant, ha afegit que “el que s’està fent no és suficient i cal buscar nous mètodes que substituïsquen i/o complementen a aquells que estan vigents”. “Per això”, ha explicat, “proposem altres alternatives encaminades a aconseguir l’objectiu d’evitar les molèsties i problemes que en els últims anys estan generant els mosquits a la nostra ciutat”.

Ruiz ha recordat que “l’ús d’amfibis com a tractament biològic contribuïx a garantir la supervivència d’estes espècies en perill d’extinció”. “Es tracta de retornar l’equilibri a la natura perquè ella active els seus propis mètodes d’autoregulació”, ha conclòs el regidor de Cs