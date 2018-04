Cs d’Alzira presenta una moció per retardar el pagament de l’IBI

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Llopis: “A l’abril, els empresaris i els autònoms també han d’abonar l’IVA i l’IRPF”

Alzira, divendres 27 d’abril de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, MªJosé Llopis, ha presentat una moció “per retardar un mes el primer pagament de l’impost sobre béns i immobles (IBI)”. Llopis ha explicat que “al mes d’abril, els empresaris i autònoms també han d’abonar l’impost de l’IVA i l’IRPF”. La regidora ha assenyalat que “això suposa una excessiva pressió fiscal que podria alleujar-se passant la recaptació del tribut municipal al mes de maig”.

Llopis ha recordat que “esta proposta seguix la línia que Ciutadans ha estat marcant des de l’inici de la legislatura”. A més, ha afegit que “ens preocupen els empresaris i autònoms perquè són agents importants per garantir la bona economia de la ciutat”. “No hem d’oblidar que quan es parla d’empresaris, en la seua gran majoria, són xicotets empresaris que treuen endavant els seus negocis amb gran esforç i seguixen sent els majors generadors d’ocupació en la nostra comunitat”, ha puntualitzat la representant de Cs.

D’altra banda, la regidora també ha manifestat la seua satisfacció perquè “en altres ocasions, les demandes de Ciutadans hagen estat escoltades, per exemple, l’eliminació de la taxa d’escombraries per a este col·lectiu”. “Confiem que, de nou, podrem arribar a un consens per facilitar les coses als que sostenen l’economia local”, ha destacat Llopis.