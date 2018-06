Cs d’Alzira torna a demanar que s’arregle el camí d’ADISPAC

Print This Post

María José Llopis: “És lamentable que s’haja de pidolar la seguretat viària dels veïns”

Alzira, dilluns 25 de juny de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, MªJosé Llopis, ha reiterat “la necessitat que s’arregle el camí que dóna accés a ADISPAC i el tanatori, entre altres instal·lacions”. Llopis ha recordat que “és una petició antiga que seguix sense veure resolta malgrat haver promès en repetides ocasions que se solucionaria immediatament”. A més, ha afegit que “és lamentable que s’haja de pidolar la seguretat viària dels veïns”.

La representant de Cs ha insistit en “la falta d’acció de l’equip de govern que torna a incomplir les seues promeses una vegada més”. En este sentit, la regidora ha exigit que “es tinguen en compte les peticions dels veïns de la ciutat i les denúncies que es fan des de l’oposició perquè l’únic que busquen és respondre a les necessitats de la ciutadania”.

Llopis ha expressat el seu desig que “s’atenguen totes les denúncies, independentment de si donen més o menys publicitat, o el que és el mateix, més o menys vots”. Per concloure, la regidora ha puntualitzat que “el que per a alguns és populisme, per a Ciutadans és política útil que perseguix millorar el dia a dia de tots”.