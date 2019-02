Cs demana explicacions al regidor Pascual per les acusacions sobre presumptes contractacions amb irregularitats

Print This Post

Llopis: “Aprofitarem la reunió del comitè de demà i la de la taula de negociacions del dijous per intentar conèixer tots els detalls i mostrar el nostre suport als treballadors”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha demanat explicacions al regidor Fernando Pascual, responsable de l’àrea d’Urbanisme i Serveis Públics, “per les acusacions que el comitè d’empresa de l’Ajuntament ha fet públiques hui en premsa sobre presumptes contractacions amb irregularitats”.

Llopis ha explicat que “aprofitarà la reunió del comitè d’empresa que se celebrarà demà i la de la mesa de negociacions que serà el dijous, per intentar conèixer tots els detalls i mostrar el nostre suport als treballadors”. La regidora de Ciutadans ha destacat que “és un tema important perquè posa en dubte la transparència i el bon govern del tripartit”.

En aquest sentit, Llopis ha anunciat que “de no convèncer les explicacions sobre el tema, demanarem el suport a la resta de partits per demanar un ple extraordinari perquè el regidor Pascual puga respondre a totes les preguntes i qüestions relacionades amb el tema”. “En l’Administració Pública no podem permetre’ns este tipus de presumptes irregularitats perquè s’està jugant amb la credibilitat de les institucions i amb recursos públics”, ha matisat la regidora de Ciutadans.