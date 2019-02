Cs demana explicacions per la deixadesa del parc de Tulell

Connect on Linked in

Llopis: “No té sentit que haja desaparegut una zona de jocs al costat de dos escoles”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha demanat explicacions “per la deixadesa del parc de Tulell”. Llopis ha explicat que “fa temps que les instal·lacions de la zona de jocs d’este parc van deixar d’estar en condicions, es va precintar la zona i es van retirar les engronsadores i, des d’aleshores, així seguix”.

La regidora ha recordat que “no té sentit que haja desaparegut una zona de jocs al costat de dos escoles”. A més, ha afegit que “és un espai que molts xiquets seguixen ocupant quan acaben les classes però ara no tenen amb què jugar”.

De la mateixa manera, Llopis ha destacat “altres zones en què seguixen esperant que hi haja alguna actuació com, per exemple, la zona de jocs de la plaça Cartonatges en què a penes hi ha res per al gran nombre de xiquets que freqüenta este parc”.

En altres casos, ha puntualitzat la regidora, “s’han renovat les instal·lacions de les zones de jocs de diversos parcs, però sense tindre en compte que foren accessibles i estigueren adaptats per a tots els menuts, independentment de les característiques o necessitats”