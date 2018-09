Cs lamenta que els plens hagen derivat en una successió d’atacs personals, faltes de respecte i menyspreus

Connect on Linked in

La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, María José Llopis, ha lamentat que “els plens hagen derivat en una successió d’atacs personals, faltes de respecte i menyspreus, sobretot per part del regidor del PSOE, Fernando Pascual”. Per a Llopis “es recorre al cinisme i a les desqualificacions personals perquè no es té projecte ni arguments”.

A més, la representant de l’agrupació taronja ha assenyalat que “tots hauríem de reflexionar sobre el model de política municipal que volem”. En este sentit, ha explicat que “com Cs aposta per la discussió i la negociació des del respecte i l’educació, en els plens guardem silenci davant els atacs i els menyspreus”.

No obstant això, ha criticat Llopis, “cada vegada és més freqüent i desagradable”. Per això, ha considerat, “hem de posar fre i denunciar-ho”.

D’altra banda, ha explicat la regidora, “hem arribat a un punt en què les propostes es desestimen o no depenent del grup que les haja presentat sense valorar si és bona per als veïns”. “D’esta manera, s’ignoren les garanties per al bon funcionament de la política alhora que es busquen tots els racons per obstaculitzar el treball de l’oposició”, ha destacat.

“Cal que s’antepose l’interès general al partidista” ha assegurat la regidora de Ciutadans, qui també “s’ha mostrat preocupada perquè no tot val en política”