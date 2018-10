Cs presenta una moció perquè tots els grups es comprometen a recolzar el VII JOHC

Print This Post

Llopis: “Este acord garantirà el suport de l’Ajuntament a este acte més enllà dels canvis en el govern després de les pròximes eleccions”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha presentat una moció en la qual “es demana el compromís de tots els grups polítics del ple de recolzar la VII trobada nacional de joves de germandats i confraries (JOHC) que se celebrarà en 2019 en la nostra ciutat”. Llopis ha explicat que “este acord garantirà el suport econòmic, material i humà de l’Ajuntament, més enllà dels canvis en el govern després de les pròximes eleccions”.

L’edila ha assenyalat que “l’anunci que Alzira serà la ciutat que albergarà esta trobada és una gran notícia per a la nostra localitat perquè ens va a donar una gran difusió tant de la nostra Setmana Santa com de la ciutat en general”. “Volem donar la nostra més sincera enhorabona a tot l’equip que ha aconseguit este triomf per a la nostra ciutat”, ha declarat Llopis.

També ha manifestat “la importància que els representants de l’administració local donen tot el seu suport a esta iniciativa per a juntar esforços i garantir l’èxit”. “Este és un exemple de com l’interès general ha d’estar per sobre de les diferències polítiques i ideològiques”, ha conclòs la regidora.