Cs recorda que ja al maig va instar el ple a trobar solucions per a l’antiga fàbrica d’Avidesa al Respirall

Llopis: “Que no inventen ara perquè este és un tema que tenien abandonat i la nostra denúncia el va tornar a l’agenda política”

La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, MªJosé Llopis, ha recordat que “el passat mes de maig, l’agrupació taronja ja va instar al ple perquè es buscaren solucions per a l’edifici de l’antiga fàbrica al Respirall”. Llopis ha assenyalat que “no poden mentir ara dient que estan complint una promesa electoral perquè fins fa uns mesos era un tema que estava abandonat i la denúncia de Cs el va tornar a l’agenda política”.

D’altra banda, la regidora ha explicat que “el tripartit està nodrint-se de propostes i denúncies de Ciutadans per després anunciar-les com a pròpies sense comptar amb el grup del qual han partit”. Alguns exemples, ha enumerat Llopis, són “els parcs adaptats, la revisió dels guals, els pictogrames per a persones amb autisme, la instal·lació de desfibril·ladors o el certificat d’eficiència energètica per a edificis públics, entre altres”.

“En política no tot pot valer”, ha declarat Llopis, qui també ha manifestat el seu “malestar per la falta de respecte i decència de l’equip de govern envers els companys de l’oposició perquè hem de assabentar-nos de les coses pels mitjans de comunicació”. També ha afegit que “tot i que sabem que les eleccions estan a la volta de la cantonada i que estem posant sobre la taula temes que no li agraden al tripartit, hauríem de ser capaços de reconèixer els errors i els encerts dels que estan a l’altra banda”. “Nosaltres ho hem fet quan ha calgut però l’equip de govern actual està demostrant que no és capaç”, ha conclòs la representant de Cs a Alzira.