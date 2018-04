Cullera acaba les seues Festes Majors amb una participació propera a les 40.000 persones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Alguns esdeveniments com el Festival Marítim, el concert d’Efecto Pasillo o la presentació del Medusa Festival van arribar a reunir a milers de persones

CULLERA. 16-04-18. Cullera acaba les seues Festes Majors amb un balanç exitós de participació en els seus esdeveniments més destacats. Les celebracions, que van començar el dijous 5 d’abril, han donat lloc a multitud d’actes que han acabat este diumenge amb la tradicional pujada de la Mare de Déu del Castell al Santuari.

La música ha sigut un dels atractius més potents d’enguany arribant a reunir a més de 5.000 persones en la Presentació del Medusa, més de 2.500 en el Cullera Festival Marítim i més de 2.000 en el concert d’Efecto Pasillo.

A més, l’obra de teatre “Taxi”, protagonitzada per Josema Yuste, Sergio Fernández i Santiago Urrialde, va tenir un ple absolut, seguida de prop pel concert de Maria del Mar Bonet.

Els Rosaris de l’Aurora, celebrats de matinada, també han sigut actes que han provocat una gran afluència de gent.

Respecte als altres esdeveniments, la majoria d’índole religiosa, cultural i/o festiva, també es fa un bon balanç general a pesar que la pluja ha estat present en algunes jornades arribant a obligar a cancel·lar el musical de ‘Queen’.

El regidor de l’àrea, Pere Manuel, es mostra satisfet amb el balanç final de les Festes Majors 2018 per la participació tant de músics, associacions i veïns. Explica, a més, que la qualitat dels espectacles i esdeveniments ha animat a fer que la gent s’implique i participe.

L’objectiu de les Festes Majors, igual que en els últims anys, ha sigut aconseguir una festivitat de caràcter participatiu i integrador, amb una oferta d’oci molt variada. Manuel diu que sens dubte s’ha aconseguit la meta d’aconseguir que les Festes Majors de Cullera 2018 siguen un atractiu tant per a veïns com per a visitants, objectiu aconseguit en gran part gràcies al treball d’innovació en els formats de la festa.