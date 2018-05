Cullera aconseguix el 100 % d’ocupació durant el pont de maig

Connect on Linked in

La majoria d’hotels penja el cartell de complet i l’hostaleria diu que els resultats són millors que els de Setmana Santa

CULLERA. 02-05-18. El pont de maig acaba i deixa uns resultats excel•lents per al turisme de Cullera. La ciutat ha aconseguit el 100 % d’ocupació des del divendres passat, segons les xifres facilitades hui per la regidoria de Turisme que dirigix Javier Cantos.

De divendres a dilluns, la majoria d’hotels ha penjat el cartell de complet i fins i tot hui, festiu en la Comunitat de Madrid, se situen encara en molts casos per sobre del 90 %.

I açò malgrat que els auguris no eren del tot bons. Els dubtes sobre la previsió meteorològica que es donaven els dies previs al pont vacacional no han sigut impediment perquè l’afluència de visitants haja sigut important durant estes jornades. Finalment, el bon oratge s’ha imposat i amb ell els resultats positius per a la principal indústria local.

Els turistes han tornat a apostar per Cullera com a destinació, fet que augura una bona temporada d’estiu, estimen les autoritats locals.

El comportament també ha sigut bo en els apartaments, una tipologia d’allotjaments que sol usar-se menys en períodes curts. Així, les xifres d’ocupació han arribat en este cas al 100 % en alguns casos, encara que la majoria s’han situat entre el 60 i el 90 %.

L’hostaleria, millor que en Pasqua

La satisfacció pels alts índexs d’ocupació també ve per part de l’hostaleria. El president de l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Cullera i la Ribera Baixa (AEHC), Juan Femenía, ha sigut taxatiu en afirmar que «els resultats han sigut molt bons, millors fins i tot que en Setmana Santa».

Les xifres posen en relleu, una vegada més, que el sector turístic tira de l’economia local amb força. Al març, per l’efecte de les Falles i la Setmana Santa, Cullera fou la localitat que va generar més llocs de treball en la Ribera, la majoria vinculats al sector serveis. S’espera que la tendència siga la mateixa durant els pròxims mesos, coincidint amb la temporada alta.

Turista nacional i francés

La majoria dels visitants han sigut turistes espanyols, especialment procedents de la Comunitat de Madrid, on hi havia més dies festius. Encara que també ha sigut destacable, una vegada més, la presència de francesos, la qual cosa consolida a Cullera com una de les destinacions favorites del Mediterrani per a estos viatgers.

Ara, Cullera afronta uns mesos intensos en el terreny turístic. El mes de maig estarà plagat d’esdeveniments com ara el Concurs Nacional de Paella de Cullera així com uns altres com a congressos i trobades que tenen com a seu el municipi.