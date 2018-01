Cullera aconseguix més de 30.000 € per a la lluita contra el càncer

Connect on Linked in

La AECC Cullera ha sumat al llarg de 2017 una de les seues millors recaptacions

CULLERA. 18-01-18. Durant l’últim any, i com és habitual, l’associació cullerense per a la lluita contra el càncer ha treballat en diversos esdeveniments amb l’objectiu d’aconseguir fons per a causes relacionades amb esta dolència.

Gràcies al seu treball i a la col•laboració de veïns i altres partícips en la causa, l’AECC Cullera, presidida per Maribel Vallet, s’enorgullix de ser l’associació que més diners ha recaptat en la Ribera Baixa durant el 2017. L’exercici, que es va tancar el passat 15 de gener, aconseguia una xifra superior als 30.000 €.

Esta recaptació ha sigut possible gràcies a la venda de borses, tasses i loteria, entre altres, jugant un paper molt important actes culturals com concerts i musicals, i esdeveniments esportius com la Sant Silvestre o la Runcáncer. A més, s’han organitzat excursions, gal•les i sopars solidaris.

A tot açò cal sumar la presència de les popularment conegudes com a guardioles, presents en determinats esdeveniments, les quals juguen un paper crucial el dia de la Postulació, celebració emmarcada dins del les Festes Majors de Cullera. En elles, la gent pot fer els seus donatius de manera directa dipositant la voluntat.

Tots els fons van destinats principalment a la recerca contra el càncer, a beques per a metges que despunten en el camp de l’oncologia i a psicòlegs que ajuden als malalts. Un altre dels objectius és cobrir les despeses dels pisos francs, habitatges que es posen a la disposició dels malalts i les seues famílies perquè, en el cas de necessitar-ho, tinguen una estada lliure de costos durant els tractaments.

L’AECC Cullera ha rebut premis pel seu treball gràcies a les seues quantioses donacions. La seua presidenta anima a la gent a participar en esta lluita, bé des de l’associació o bé mitjançant donatius, posant l’accent en la importància que té la recerca per a trobar una cura per a la malaltia.

Cullera ha aconseguit superar-se una vegada més en la lluita contra este grup de malalties que afecta al normal desenvolupament de les cèl•lules, superant la recaptació de 2016 que va ascendir a més de 25.000 euros.