Cullera activa hui un nou pla d’ocupació juvenil dotat amb 290.000 euros

Connect on Linked in

L’ajuntament forma com a tècnics electricistes 15 jóvens

El programa impulsarà dos noves especialitats en pintura i informàtica

CULLERA. 02-05-18. Les polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament de Cullera han fet hui un nou pas amb l’inici d’un altre pla d’ocupació juvenil. El CREC, com es denomina esta iniciativa, està dotat amb 290.000 euros. Durant els pròxims huit mesos, un total de 15 jóvens aturats es formaran com a tècnics electricistes. Els beneficiaris són menors de 30 anys i han sigut seleccionats a través del Programa de Garantia Juvenil del Servef, expliquen des de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL).

L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha sigut l’encarregat de donar la benvinguda als alumnes i els ha emplaçat a aprofitar esta oportunitat per a obrir-se portes dins del mercat laboral de cara al futur.

Així mateix, la màxima autoritat local ha posat en relleu l’aposta del consistori per la reactivació de les polítiques actives d’ocupació i ha destacat la labor desenvolupada per l’ADL i l’Oficina Europea municipal en eixe sentit.

«En estos últims anys hem aconseguit més d’1,5 milions d’euros en subvencions per a impulsar plans d’ocupació i formació», exposa Mayor, «dels quals s’han vist beneficiats diferents col•lectius en risc d’exclusió o amb dificultats per a accedir al mercat laboral». «Enfront dels zero euros que es dedicava a ocupació l’anterior mandat, l’aposta per la formació i l’ocupació del nou govern municipal ha sigut clara», continua.

Beca mensual

Els jóvens del CREC cobraran una beca mensual i, a final del curs, podran presentar-se per a obtindre el grau mitjà en Muntatge i Manteniment d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió.

El CREC forma part del conjunt de mesures municipals de lluita contra l’atur juvenil i està cofinançat pel Fons Social Europeu i el consistori. Mitjançant esta acció es podrà contractar un total de 38 persones a les quals se les formarà en diverses especialitats. En concret, es desenvoluparan tres programes formatius en les àrees d’informàtica (creació de pàgines web), pintura i electricitat —iniciat hui— i en tots els programes es donarà prioritat a persones amb dificultats d’inserció laboral o algun tipus de discapacitat.

En total, a través del CREC s’impartiran 2.060 hores de formació les quals tindran un component teòric i un altre pràctic. Esta última part es desenvoluparà en els serveis de l’Ajuntament de Cullera.

2,3 milions

Esta nova iniciativa suposa que en estos moments la localitat destina 2,3 milions d’euros al foment de l’ocupació. La Borsa d’Ocupació Social, l’Avalem Joves i el Taller d’Ocupació Jardins de Cullera, amb altres accions de contractació — ocupació agrària o Medi ambient— suposen la major oferta d’ocupació pública impulsada pel municipi.