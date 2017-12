Cullera activa el protocol per a persones sense sostre davant l’onada de fred

L’ajuntament, empreses i l’ONG Càritas oferixen allotjament, menjar i roba

CULLERA. 04-12-17. L’Ajuntament de Cullera ha activat este cap de setmana el protocol d’actuació per onada de fred per a proveir d’allotjament, menjar i roba a les persones sense sostre que residixen en el terme municipal.

La regidoria de Serveis Socials va decidir el dissabte posar en funcionament el mecanisme davant la caiguda dràstica de les temperatures, amb mínimes de 5 graus durant la nit, fet que suposava un greu risc per a la salut dels qui es veuen obligats a viure en la mendicitat.

El dispositiu format per la Policia Local i els voluntaris de Protecció Civil ha recorregut la ciutat i els punts del terme on es tenen localitzats als sense sostre per a oferir-los allotjament i menjar mentre dure l’onada de fred.

La regidora delegada de l’àrea, Francesca Ortiz, es va posar al capdavant de l’actuació. En total han sigut cinc les persones que han obtingut l’ajuda. «No sempre és fàcil perquè són poc favorables a rebre-la», ha comentat la regidora, «però la nostra obligació és oferir-li-la perquè dins de la seua situació puguen afrontar l’onada de fred en les millors condicions possibles».

La major part dels sense sostre que han acceptat l’oferiment són persones de nacionalitat estrangera i amb problemes d’alcoholisme, que solen refusar l’ajuda dels Serveis Socials. «No és fàcil convéncer-los», admet Ortiz, qui destaca casos en els quals la persona a la qual se li intenta oferir l’ajuda «ix literalment corrent».

Cullera compta actualment amb potents mecanismes de protecció social de manera que a ningú que acudix a Serveis Socials per ajuda se li nega, sempre que complisca els requisits per a rebre-la. «Estos casos aïllats són molt particulars», deixa clar. «Prèviament hem treballat amb ells per a oferir-los una alternativa a la mendicitat, però no sempre són receptius», indica la regidora.

No és la primera vegada que Cullera posa en funcionament este protocol. Ja l’any passat el consistori l’activà en dos ocasions amb un resultat positiu. Enguany el nombre de sense sostre és sensiblement menor.

Francesca Ortiz ha agraït als voluntaris de Protecció Civil la seua col•laboració. «Han estat tota la nit patrullant, els han portat menjar i s’han assegurat que cap dels que tenim localitzats hagen quedat desemparats», comenta. Així mateix, ha estés el seu reconeixement a l’empresa de menjars l’Atlántida, que des de l’any passat col•labora amb el consistori en este protocol. També ha tingut especial esment per a l’ONG Càritas, que ahir diumenge va obrir el seu rober per a oferir mudes.

Finalment, la responsable política lamenta «les enormes dificultats» amb les quals xoca el consistori a l’hora de buscar allotjament per a este perfil de persones. Cullera no disposa de locals propis per a açò i ha d’allotjar-los en establiments hotelers. En eixe sentit, també s’ha mostrat «molt agraïda» a aquelles empreses que s’han mostrat col•laboradores.