Cullera acull la primera etapa de la volta ciclista femenina a la Comunitat Valenciana

L’esdeveniment concita la presència dels 9 millors equips del planeta i dos campiones del món

Cullera donarà el tret d’eixida a la III Setmana Ciclista Valenciana – Volta Comunitat Valenciana Fèmines. La localitat costanera acull l’inici de la competició dijous que ve 21 de febrer en una etapa de 126 quilòmetres que recorrerà les comarques de la Ribera Baixa, l’Alta, la Costera i la Safor.

La cita és una de les més atractives del calendari esportiu valencià. En ella participen 9 dels 10 millors equips del món. Entre ells, el Boels Dolman, el número u en el rànquing mundial i el Canyon Sram, actual campió del món de contrarellotge per equips i guanyador de la passada edició de l’SCV amb la corredora Hanna Barnes.

També estaran representats el Sunweb, el potent equip dels EUA que competix amb una de les millors esprintadores del món, l’estatunidenca Coryn Rivera; el Trek Segafredo i el CCC LIV, dos equips de nova creació que debuten en la cita valenciana i el Movistar, millor equip espanyol que participa amb la corredora valenciana Alba Teruel.

La volta femenina compta amb la representació d’onze països, concretament Espanya, Alemanya, Itàlia, Suïssa, França, els Estats Units, Itàlia, Holanda, Dinamarca, Bèlgica i Regne Unit.

La competició, que compta amb quatre etapes al llarg de tot el territori valencià, s’ha presentat este matí a l’Auditori Municipal de Cullera amb l’assistència del regidor delegat d’Esports, Javier Cerveró, i el president de l’organitzador Club Ciclista Escapada, Rubén Donet.

Cerveró ha recalcat que este «serà l’any del ciclisme a Cullera» amb la presència de la volta femenina i, posteriorment, amb l’eixida de la quarta etapa de la Volta 2019 l’agost vinent.

Així mateix, ha recalcat la importància de visibilitzar al municipi i a l’esport femení. «Estic segur que la presència de la volta femenina servirà d’exemple perquè les xiquetes que practiquen l’esport base en Cullera vegen que amb esforç es poden aconseguir cotes tan altes com a les quals han arribat les esportistes d’elit que tindrem entre nosaltres», ha dit Cerveró.

Per part seua, Donet ha explicat el creixent nivell esportiu aconseguit per la Setmana Ciclista Valenciana. Enguany participen un total de 26 equips amb dos campiones del món, la qual cosa convertix la competició en un atractiu per als amants d’aquest esport.

L’eixida de Cullera es farà des del centre de la ciutat als Jardins del Mercat. El grup ciclista recorrerà el municipi en una marxa neutralitzada i passarà per espais tan emblemàtics com el Far. En total, seran 16 quilòmetres per l’interior del municipi.