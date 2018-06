Cullera agilitza la recollida de cartó amb un nou vehicle adaptat

Connect on Linked in

L’ampliació de la flota permetrà estalviar temps i evitarà el col·lapse dels contenidors de reciclatge

CULLERA. 08-06-18. L’Ajuntament de Cullera pretén agilitar la recollida selectiva de cartó i evitar el col·lapse dels contenidors de reciclatge després d’incorporar un nou camió destinat exclusivament a eixa tasca. El regidor de la Recollida de Residus, Hugo Font, i responsables de l’empresa concessionària del servei, la SAV, han presentat este migdia el vehicle adaptat, que amplia la flota existent.

Fins ara, la recollida de plàstic i cartó s’efectuava de forma compartida pel mateix camió, la qual cosa provocava una major lentitud de la prestació, explica l’edil. A partir d’ara, eixe problema s’elimina i es podrà arribar a més llocs de forma més ràpida.

El camió té una capacitat de 16 metres cúbics i a més incorpora un millor sistema de premsatge, la qual cosa permetrà arreplegar un major nombre de cartó i reduir els viatges fins a la planta recicladora, amb la consegüent reducció d’emissions de CO2.

D’altra banda, el camió podrà accedir a més carrers. L’estretor d’algunes vies públiques del nucli antic i el cablejat urbà dificultaven i fins i tot impedien en alguns casos que el vehicle anterior poguera circular per diverses zones. En conseqüència, s’ha adaptat la

grandària i la ploma encarregada d’alçar i buidar el contenidor per a aconseguir accedir a totes les zones, pensant especialment en el centre de la localitat.

Hugo Font considera que d’esta forma també es podrà ampliar el nombre de contenidors dedicats a la recollida selectiva de cartó i es facilitarà que els veïns puguen reciclar.

Cullera és una de les ciutats del seu entorn que més recicla, com així ho demostren les estadístiques anuals, no obstant això el repte de la regidoria de Medi ambient, també gestionada per Font, és seguir augmentant progressivament els residus reutilitzats.

Serveis especials d’estiu

D’altra banda, des del passat 1 de juny el consistori ha activat un dispositiu especial de recollida de residus amb motiu de l’augment poblacional que experimenta Cullera en temporada estival.

El regidor Hugo Font ha aprofitat per a fer una crida al civisme ciutadà. «Des de l’ajuntament fem un esforç econòmic important per a reforçar el servei però és imprescindible que els veïns siguen conscients que cal respectar els horaris per a tirar el

fem i fer-ho en els llocs adequats, com l’Ecoparc», ha conclòs.