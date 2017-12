Cullera amplia l’obertura del Mercat als divendres a la vesprada

La mesura es perllongarà durant les festes nadalenques i té per objecte dinamitzar les compres i l’hostaleria en el centre de la ciutat

CULLERA. 12-12-17. El Mercat Municipal de Cullera amplia el seu horari al llarg desembre i fins a Reis obrint les seues portes els divendres a la vesprada. La iniciativa de la regidoria de Mercats, que dirigix Javier Cantos, en col•laboració amb l’Associació de Comerciants del Mercat pretén dinamitzar les compres i l’hostaleria en el centre de la ciutat en una època en la qual el consum s’incrementa notablement.

El consistori considera que l’ampliació suposarà un impuls a l’economia dels xicotets negocis de la zona i obri la porta a un canvi en els hàbits de consum dels veïns de la localitat, que encara opten majoritàriament per adquirir l’alimentació i un altre tipus de productes en les grans superfícies.

Cantos ha explicat que el consistori vol aprofitar el Nadal, ja que es tracta d’unes dates idònies per a dur a terme este tipus de campanyes amb les quals es dóna visibilitat a una oferta basada en els productes de proximitat, qualitat i frescs.

«És una ocasió per a millorar l’atenció al client ampliant el servici i també perquè un altre perfil de comprador, sobretot públic jove amb un nivell d’exigència mitjà-alt, conega el que se li oferix en el cor de la ciutat a un bon preu i amb una qualitat immillorable», relata l’edil.

Si la iniciativa funciona, alguns comerços del mercat sedentari s’han mostrat oberts a estudiar la possibilitat d’ampliar l’horari als divendres a la vesprada de manera indefinida.

La dinamització s’acompanya amb la realització d’activitats paral•leles dirigides al públic infantil de la mà d’ACECU i de l’ajuntament perquè l’experiència de compra en família siga completa.

Atractiu turístic

Un altre dels motius d’esta ampliació horària ha sigut acostar el Mercat Municipal al turisme. Cullera, que es posiciona com una destinació turística ideal per a tot l’any, treballa per a aprofitar tots els atractius de la ciutat més enllà de les seues platges.

El mercat servix del gran atractiu del centre històric i representa una de les delícies arquitectòniques de la ciutat. L’edifici, la construcció del qual data de l’any 1903, gaudix de dos pavellons aïllats destinats exclusivament a l’activitat comercial. Formen un conjunt pintoresc que al seu torn servix de porta d’accés al barri del Pou. Els seus jardins s’erigixen en la gran plaça major de la ciutat.

Dins es troben tot tipus d’aliments des de fruites i verdures, peixos, carns, rebosteria, artesania, un punt de KM 0 amb informació turística i diversos locals d’hostaleria. En els voltants també es poden visitar els dijous i dissabtes al matí els refugis de la Guerra Civil. L’oferta comercial es complementa amb l’enorme varietat de xicotets comerços que se situen en la Vila.