Cullera amplia amb un programa propi el nombre de becaris per a este estiu

L’ajuntament complementa La Dipu et beca amb el pla Cullera et beca i oferix 40 places per a jóvens estudiants

CULLERA. 06-06-18. L’Ajuntament de Cullera contractarà en pràctiques un total de 40 alumnes durant este estiu. Hui s’ha fet pública esta oferta de formació i ocupació que s’emmarca en el programa La Dipu et beca, de la Diputació de València, i es complementa amb recursos municipals gràcies al programa Cullera et beca.

La suma d’estos esforços permet ampliar el nombre de beneficiaris, explica l’alcalde, Jordi Mayor, qui ha emmarcat l’acció dins de les polítiques de foment de l’ocupació i formació que desenvolupa el municipi. «Donem una oportunitat a molts jóvens, que a més d’entrar en contacte directe amb la realitat laboral, podran millorar el seu currículum i rebre una remuneració durant l’estiu»,

apunta el primer edil.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals i el període de contractació serà durant els mesos de juliol i agost. Poden optar aquells estudiants que cursen cicles formatius, ensenyaments universitaris oficials de grau,

diplomatura, llicenciatura o bé màster oficial.

Perfils demandats S’oferixen llocs en diverses àrees. Així, podrà optar a la selecció l’alumnat d’enginyeria informàtica, dret, economia, arqueologia, turisme, ciències polítiques, sociologia, ADE/economia, geografia, ciències de l’activitat física i l’esport, ciències ambientals i documentació i biblioteconomia.

En les àrees de formació professional, es busquen perfils d’electricitat i electrònica, transport i manteniment de vehicles, instal·lacions i manteniment així com d’administració i gestió.

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds entre els dies 12 i 15 de juny (tots dos inclosos) a través del model d’instància disponible en este enllaç https://datos.divaladl.es/userfiles/56/2142/file/formulari_inscripcio.pdf. Hauran de lliurar-se

en el Registre General de l’Ajuntament, situat en les oficines municipals de la plaça de la

Verge, número 5, en horari d’oficina.