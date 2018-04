Cullera aposta pel birdwatching per a combatre l’estacionalitat amb ajuda de València Turisme

Connect on Linked in

La diputada Pilar Moncho ha visitat les zones d’observació d’aus de Cullera i ha destacat “que els nous productes turístics afavoreixen l’estabilitat del sector turístic durant tot l’any”

30/04/2018.- La diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, s’ha desplaçat a Cullera per a visitar les zones d’albirament, observació i implantació d’aus i comprovar a peu d’activitat les noves línies de suport al birdwatching o turisme ornitològic desenvolupades per València Turisme per a combatre l’estacionalitat turística en el territori valencià.

“El turisme ornitològic és una proposta fantàstica per a propiciar que els turistes vinguen a Cullera no solament per la seua platja i en època estival, sinó per a descobrir noves experiències i gaudir d’espais naturals tan fascinants com el Faro, l’Ermita de Sant Llorenç o l’Estany”, ha assenyalat la diputada de Turisme, Pilar Moncho.

A la seua arribada a Cullera, Pilar Moncho ha sigut rebuda per l’alcalde Jordi Mayor. Posteriorment, la diputada de Turisme, el director del Patronat, Evarist Caselles i el regidor de Medi ambient de Cullera, Hugo Font han recorregut els paratges naturals més rellevants de Cullera acompanyats per Virgilio Beltrán, el responsable de l’empresa turística Actio Birding encarregada de l’engegada de diverses experiències de birdwatching en el territori valencià.

Entorn natural únic

Tal com ha assenyalat el regidor de Cullera, Hugo Font, “tenim recursos naturals molt importants per a posar en valor que són la base principal del turisme ornitològic i estem treballant en l’elaboració de guies de treball perquè la gent conega i puga venir a Cullera a gaudir d’uns dies d’oci en un entorn natural únic”.

Per la seua banda, Virgilio Beltrán ha agraït “el suport decidit de València Turisme en la promoció del birding, que és un producte amb futur i amb moltes possibilitats”.

Segons l’expert en aus, “Cullera té un espai natural idoni per al turisme familiar orientat a la naturalesa i a les aus i és molt interessant abordar noves línies turístiques en aquesta línia”.

Més de 350 espècies d’aus en el territori valencià

El Patronat de Turisme de València acudeix al circuit internacional i estatal de fires turístiques amb diverses propostes turístiques entre les quals destaca el “València Birding”. Les comarques valencianes compten amb vuit parcs naturals i nombrosos espais protegits en els quals han sigut localitzades destacables zones de cria i d’hivernada d’un valor incalculable tant en quantitat com en diversitat d’espècies.

A més, el territori valencià és un punt estratègic en les rutes migratòries pre i post nupcials entre el nord d’Europa i Àfrica que propicia l’albirament i observació de més de 350 espècies d’aus al llarg d’un any.