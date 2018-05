Cullera arranca les obres de l’Anell Verd

Print This Post

El projecte duplica els quilòmetres actuals de carril bici i elimina el doble sentit del Primer Collao

CULLERA. 04-05-18. Les obres de l’Anell Verd de Cullera ja estan en marxa. La regidoria d’Urbanisme, dirigida per Juan Vicente Armengot, ha iniciat els treballs d’este projecte que dotarà al municipi de quasi dos quilòmetres més de via ciclopeatonal.

La via discorrerà a través del camí del Primer Collao i enllaçarà amb l’actual carril bici de la carretera del Far. D’esta forma, en finalitzar-se este tram, Cullera comptarà amb més de quatre quilòmetres d’ús exclusiu per a bicicletes o vianants.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i el responsable d’Urbanisme així com el regidor de Serveis Exteriors, Salva Tortajada, han visitat les obres, que han començat amb l’asfaltat del Primer Collao.

El ferm d’esta via secundària, molt utilitzada pels veïns del municipi, i que discorre entre la Bassa de Sant Llorenç i la muntanya, presentava molt mal estat, fet pel qual requeria una intervenció urgent, indiquen les autoritats municipals. L’actuació contempla, a més, l’adequació dels marges.

Canvis en la circulació

Pel que fa a la circulació, l’ajuntament ha optat per eliminar el doble sentit del Primer Collao, que passa a ser únic, en direcció Font del Gegant-Carretera del Far.

Esta mesura compta amb un informe favorable de la Policia Local i s’estima necessària per a evitar la perillositat anterior que suposava el trànsit de cotxes en doble sentit, la qual cosa havia provocat més d’un accident.

El pressupost total d’esta actuació d’envergadura —en la qual s’inclou l’eliminació del punt negre dels Collaos del tram antic de la CV-502 (on s’han instal•lat dos rotondes) ascendix a 253.000 euros i es finança amb les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) de la Diputació de València.

Jordi Mayor ha deixat palés que el projecte «era un compromís del Govern municipal i una obra molt necessària, llargament reclamada pels veïns d’una zona on hi ha moltes casetes». «A partir d’ara, els cullerencs comptaran amb un espai més segur i condicionat per a passejar, anar amb bicicleta i gaudir d’un entorn natural únic», destaca el primer edil.

Per la seua banda, Armengot ha apuntat que el projecte compta amb el beneplàcit dels veïns. El consistori es va reunir amb els afectats per a exposar-los la proposta i els propietaris de casetes i terrenys de la zona van estimar que els canvis impulsats eren positius per a millorar la zona i reduir la sinistralitat.