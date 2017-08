Cullera busca en els jóvens medusers al turista del futur

L’ajuntament aprofita el macrofestival que reunix 160.000 persones per a potenciar la seua marca turística

CULLERA. 23-08-17. Cullera ha intensificat en els últims dos anys la seua promoció com a destinació turística i enguany a més a més aprofita el major festival techno d’Espanya, el Medusa Sunbeach Festival, per a donar a conéixer els seus atractius. I, el que resulta més important, captar als turistes del futur.

La regidoria de Turisme desenrotlla estos dies diverses accions promocionals en el recinte que es preveu aculla més de 160.000 persones, en la seua majoria jóvens que són potencials visitants del demà.

«Els medusers de hui poden ser els turistes del futur», assegura l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor. El primer edil està convençut que la imatge de Cullera com a destinació sense oci jove ha canviat durant estos dos últims anys.

«Quan es parlava de Cullera en els últims anys es parlava d’una ciutat avorrida, on s’havien tancat els locals d’oci. Hui tenim un festival impressionant i a més enguany s’ha potenciat l’oferta de xiringuitos amb quatre de nous i s’han posat en funcionament alternatives d’oci per als adolescents amb sessions light, per exemple», destaca.

En eixe sentit, l’alcalde es congratula que «per primera vegada en anys, hui els jóvens ja no han d’anar-se a altres localitats per a divertir-se, sinó que ocorre tot el contrari, són els de fora els que vénen a Cullera pe a eixir de festa». «Açò és bo per als jóvens de Cullera i les seues famílies perquè no han d’agafar el cotxe, però també per als negocis perquè els suposen majors ingressos», indica.

Stand i photocall

El municipi veu un fort potencial entre els assistents al Medusa i creu que la celebració del festival és una «oportunitat única» per a arribar a un públic jove, nacional i internacional. Per açò ha instal•lat un stand informatiu sobre l’oferta turística, especialment enfocat al públic jove.

A més, el Medusa Sunbeach servix com a estrena del nou photocall amb la imatge corporativa de la ciutat. Situat en un punt estratègic enfront de l’escenari principal, s’ha iniciat una campanya en xarxes socials animant als assistents a pujar les seues fotos amb el hashtag #CulleraMola.

Estes accions formen part de l’estratègia promocional de Cullera Turismo que ja comença a donar els seus fruits. El turisme de la localitat viu un moment dolç en comparació dels anys de sequera de la crisi. L’ocupació dels allotjaments aconsegix les xifres més altes de l’última dècada i el nombre de visitants s’incrementa, especialment els estrangers que ja suposen un de cada tres turistes que visiten la ciutat. L’ajuntament ha estat present enguany en diverses fires, ha projectat la seua imatge a través dels mitjans, ha creat nous materials informatius sobre els seus atractius, ha renovat la seua web turística i posa a la disposició dels turistes eines tecnològiques com per exemple l’APP Cullera Turismo.