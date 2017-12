La regidoria d’Igualtat elabora un programa on l’art obri un espai per a la interculturalitat

CULLERA. 13-12-17. Este 14 de desembre Cullera celebra el Dia Internacional del Migrant amb un programa que vol crear llaços i trencar tòpics. Al llarg de la jornada, es donarà a conéixer la situació tant dels immigrants que han vingut a Cullera com dels emigrants que se’n van de la població.

«És necessari que la gent prenga consciència de les necessitats que té tot aquell que se’n va del seu país, de la seua situació i de la importància d’una benvinguda per part de la nació d’arribada», assegura Francesca Ortiz, regidora d’Igualtat. «Els migrants no haurien de ser vistos com a enemics i entre tots hem de treballar per procurar una convivència pacífica», continua, al mateix temps que recorda que «els espanyols també ens hem vist forçats a anar-nos-en fora, expulsats per la crisi, i no ens agrada que ens tracten com a ciutadans de segona».

El Dia del Migrant comença a les 18.30 hores. Els assistents podran vore un fragment de l’obra de teatre ‘Les veus de la frontera’, a càrrec del Grup Artístic Blasco Ibáñez i la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR). La peça crida l’atenció sobre el drama dels refugiats.

La Plataforma Intercultural de València aportarà a la jornada balls del món amb l’actuació de diversos grups de ball tradicional de Colòmbia, Bolívia, Argentina, Xile i Paraguai.

Durant la vesprada hi haurà, a més, una exposició oberta al públic sobre la immigració a València, realitzada pel President del Fòrum Alternatiu d’Immigració, Papa Balla Ndong. També hi trobarem taules informatives on diverses entitats exposaran fullets informatius i resoldran qualsevol dubte que puguen tindre els assistents.

La celebració compta amb la col•laboració de la Plataforma Intercultural Espanya, la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat i el Fòrum Alternatiu de la Immigració. Cullera ha aprovat recentment el seu primer pla d’integració amb el qual crea l’estratègia de ciutat per a millorar la convivència entre els nadius i els immigrants que arriben al municipi.