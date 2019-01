Cullera celebrarà al setembre el festival CullerArts

Connect on Linked in

El consistori impulsa esta iniciativa, que arrancarà amb un concurs de violí

L’esdeveniment se celebrarà durant diversos caps de setmana i portarà aparellades activitats paral·leles per a atraure turisme de qualitat

Cullera comptarà amb un certamen internacional de música d’orquestra que es durà a terme per primera vegada durant el vinent mes de setembre. L’esdeveniment, que porta per nom CullerArts, naix per a la defensa i divulgació del patrimoni musical valencià i espanyol a través tant de la recuperació d’obres del repertori musical, com de la interpretació del repertori contemporani.

CullerArts aposta per la interpretació del gran repertori musical, mantenint i perseverant en el nivell d’excel·lència a través de la invitació d’artistes i agrupacions amb reconeixement i prestigi internacional.

A més, el festival programa activitats paral·leles de dinamització, el CullerArts Off, amb la intenció de potenciar una relació més estreta entre la ciutadania i el certamen.

CullerArts inclou un concurs internacional de violí com a activitat destacada que es va presentar ahir dijous a la vesprada en el Real Conservatorio de Música de Madrid, amb l’assistència de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor; la primera tinent d’alcalde i regidora delegada d’Activitats Musicals, Sílvia Roca i el director artístic del Festival, Cristóbal Soler.

CullerArts es posa en marxa en 2019. El període del festival abastarà diversos caps de setmana del mes de setembre, fent coincidir un d’ells amb la prova final del ‘Concurs Internacional de Violí CullerArts’, oberta al públic, en la qual els concursants finalistes estaran acompanyats per l’Orquestra ‘Ciutat de Cullera’.

En el concurs podran participar violinistes de qualsevol nacionalitat sempre que en començar les proves del mateix la seua edat no supere els 27 anys o siga inferior als 17, totes dues edats incloses. El guanyador del Primer Premi “CullerArts” serà contractat per l’Orquestra de la RTVE i l’Orquestra de València per a actuar durant una temporada.

Es realitzaran una mitjana de dos a tres concerts diaris en els diferents espais del certamen. No obstant això, el festival és dinàmic i establirà altres propostes de programació musical al llarg de tot l’any.

Prestigi

«L’Ajuntament de Cullera impulsa i finança esta iniciativa amb la finalitat de dotar d’un festival musical de prestigi a la ciutat a més de crear un nou atractiu turístic, afavorint al mateix temps l’atracció d’un turisme nacional i internacional d’elit», ha explicat Major durant l’acte de presentació en la capital d’Espanya.

El seu director artístic ha sigut Director Musical i Director Titular de la Zarzuela Teatro Lírico Nacional (2010-15), Principal director convidat i Director Associat de l’Orquesta Sinfónica de Navarra i President d’AESDO (Asociación Española de Directores de Orquesta).

La programació contindrà una temàtica o leitmotiv anual que donarà unitat i un títol genèric al festival.

Música de cambra

Sílvia Roca ha assenyalat que cada any es programarà, com a mínim, una obra per encàrrec d’un compositor valencià o de fora de la Comunitat Valenciana. Serà un creador rellevant i emergent, reconegut dins del circuit internacional de composició. Així mateix, tots els anys es realitzarà l’estrena, en temps moderns, d’una obra musical de cambra recuperada després d’un rigorós estudi musicològic.

Una altra de les novetats en el terreny de la música de cambra actual serà la dedicació d’un dia complet de CullerArts a la Música Contemporània, que rebrà el nom de «La composició d’avantguarda». Durant este dia es realitzarà un simposi sobre la composició actual, amb una programació de concerts dedicats a la interpretació d’estrenes i obres de compositors valencians i/o espanyols.

Es crearà així, un dels perfils més importants del festival, gràcies a l’impuls i divulgació de la música de cambra valenciana i espanyola, en incloure les estrenes i la recuperació dins dels concerts més rellevants de l’any.

«El festival completa la programació musical de Cullera amb l’àrea de la música d’orquestra i corda, que fins ara tenia menys protagonisme a la nostra ciutat i també en el panorama valencià», ha dit Roca. «D’esta manera, el nostre municipi vol contribuir a impulsar esta modalitat no solament en el nostre entorn més pròxim, sinó en el conjunt de l’Estat», precisa.

Atracció internacional

S’espera la participació de diferents formacions musicals del panorama nacional i internacional vinculades i especialitzades en cada estil musical, la qual cosa a més d’aportar rellevància a l’esdeveniment servirà com a al·licient per al sector hoteler i de la restauració del municipi.