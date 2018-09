Cullera celebrarà Falles a l’octubre per a atraure turisme asiàtic

Connect on Linked in

La localitat acollirà un famtrip amb influencers, premsa i touroperadors xinesos que donaran a conéixer la festa i la localitat a milions de potencials turistes

Cullera celebrarà Falles el dissabte 20 d’octubre. La localitat prepara una jornada amb cercavila, xaranga, mascletà i la cremà d’un monument inclosa. La inusitada jornada festiva s’emmarca en un famtrip (viatge de familiarització) en el qual participarà un nodrit grup d’influencers xinesos, premsa pública i privada d’aquell país i touroperadors. Tots ells compten amb milions de seguidors en les seues xarxes socials, audiències massives i una extensa cartera de clients.

L’acció promocional, de la qual també podran gaudir veïns i visitants, pretén donar a conéixer la festa valenciana més universal, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, al potencial mercat de turistes asiàtics. Una nova acció per a desestacionalitzar el turisme i obrir Cullera a nous mercats.

En la iniciativa, que porta per nom ‘El xinés faller’, treballen conjuntament l’Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat, l’Ajuntament de Cullera i l’agència de viatges cullerenca Followexp.

La intenció és que els influencers i comunicadors xinesos visquen en primera persona un dia de Falles i assaborisquen l’essència de la festa perquè puguen transmetre-la als seus seguidors de manera que estos s’interessen per la festa i decidisquen viure-la, la qual cosa suposaria una major arribada de visitants a la capital turística de la Ribera.

I no qualsevol tipus de turista. El viatger xinés gasta i molt. La seua classe mitjana ja és la més nombrosa del món i s’estima que la despesa mitjana per viatge oscil·la entre els 2.500 i els 3.000 euros.

«Per a nosaltres és una aposta interessant que confiem done els seus fruits», ha comentat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, qui recorda que el consistori també està donant el seu suport a altres iniciatives empresarials que pretenen obrir-se al mercat xinés, com és el cas de l’escola internacional de turisme i hostaleria que tindrà la seua seu a Cullera.

Per la seua banda, el cullerenc Francesc Piris, gerent de Followexp, ha explicat que la seua empresa ha efectuat un estudi del mercat asiàtic al llarg de l’últim any. «El xinés coneix els tòpics espanyols com els bous i el flamenc, però no les Falles. Creiem que és una bona oportunitat per a oferir-los alguna cosa diferent que els puga atraure i la col·laboració dels influencers és determinant», comenta.

No en va, esta no és la primera acció promocional que es duu a terme. Recentment, el projecte ‘El xinés faller’ ha estat present en la Fira Internacional de Xangai FOTEC de la mà de l’Associació de Turisme Espanya-Xina (ATEC) i l’Agència Valenciana de Turisme.

Fede Alonso

El prestigiós artista cullerenc Fede Alonso és l’encarregat de donar forma a la falla que cremarà en l’Oasi el mes que ve. No faltarà detall. La pirotècnia Turís serà l’encarregada dels focs artificials. També col·laboren la Junta Local Fallera de Cullera, l’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera (ACECU) i l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal.

«Volem que es vagen encantats i parlen mil meravelles de Cullera i que ja les pròximes Falles puguem començar a comptar amb presència de turistes asiàtics en la nostra ciutat», conclou.