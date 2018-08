Cullera complix les expectatives i tanca un agost fregant el 90 % d’ocupació

Connect on Linked in

La ciutat ha penjat el cartell de complet durant el Medusa i el pont festiu

El turisme de Cullera ha tornat a deixar unes bones xifres en el mes per excel·lència per al sector. Agost ha tancat amb una ocupació mitjana que ha fregat el 90 %, uns guarismes similars als de l’estiu passat durant el mateix període.

Els hotels van tancar el mes amb un 89 % de mitjana, amb establiments que van estar al 100 %. La primera quinzena, com sol ser habitual, va resultar més forta en alguns d’ells i va deixar una mitjana d’ocupació del 90 %. Durant el Medusa i el pont d’agost, molts d’ells van penjar el cartell de complet.

Pel que fa als apartaments, el ple va ser quasi total en la primera quinzena amb una mitjana d’ocupació del 98 %. En el còmput total del mes, el percentatge de demanda va ser del 92 %. En este cas, també moltes de les immobiliàries van donar eixida al 100 % de les places disponibles.

En els apartahotels la mitjana es va mantindre estable durant tot el mes amb un 86 % d’ocupació, mentre que en els hostals alguns establiments van arribar al 95 %. En les pensions es va aplegar al 85 % de mitjana i en el càmping els bungalous es van ocupar al 90 % encara que cal recordar que en el càmping habilitat per al Medusa, amb 10.000 places, es van cobrir totes.

D’esta manera, es complixen les expectatives plantejades a inici de l’estiu per la regidoria de Turisme. Des del consistori es considera que el període estival deixa uns bons resultats malgrat el complicat que resultava ja per si mateix superar les xifres de l’any passat, les millors de la sèrie històrica, i afrontar els dubtes que hi havia sobre el sector turístic nacional davant la recuperació de destinacions competidors com Turquia o Egipte.

Francesos

Tot i que encara no es disposen de les xifres definitives de visitants per comunitats autònomes i nacionalitats, des de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Cullera apunten novament a una alta presència de visitants francesos. Els gals suposen més de la meitat dels turistes estrangers que arriben a la ciutat i, lluny de disminuir, la xifra ha anat en augment.

Des del consistori esperen que el mes de setembre torne enguany a ser bo per al turisme seguint la tendència dels dos últims anys, encara que tot dependrà, en el fons, de la climatologia. Des de la regidoria de Turisme s’han tornat a programar activitats per a este mes, de manera que la temporada es torne a allargar almenys fins que acabe l’octubre.

Accions promocionals

D’altra banda, l’ajuntament i empreses del sector turístic de Cullera prosseguixen amb les seues accions promocionals de la ciutat. Visit Cullera ha participat hui en la jornada de trobada amb receptius turístics que ha tingut lloc en la ciutat de València.

El municipi ha oferit la seua faceta cultural, amb especial incís en el barri del Pou i les rutes vinculades a este patrimoni. Per a açò ha contactat amb empreses especialitzades del sector interessades a captar nous productes per a oferir-los als seus clients.

També han estat presents firmes com Gènesis, que oferix, vinculada a la seua producció de cervesa artesanal, dos rutes naturals de turisme actiu: la de l’arròs i els tarongers, dos dels ingredients que s’usen per a l’elaboració dels seus productes. A través d’estes propostes, acosten al visitant la producció de la cervesa i expliquen sobre el terreny el cultiu del cereal i dels cítrics.

Uns altres allí presents han sigut Anywhere Water Sports i l’Escola de Surf Posidonia, que oferixen un altre dels atractius del municipi: la pràctica d’esports aquàtics durant tot l’any.