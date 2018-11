Cullera comptarà amb una zona d’street skateboarding en el Parc Urbà de Sant Antoni

Connect on Linked in

L’ajuntament activa una segona fase de l’skatepark que inclourà esta modalitat

Cullera comptarà amb una zona d’street staketboarding que complementarà l’actual bowling de l’skatepark que s’està construint en el tram final del Parc Urbà de Sant Antoni.

L’alcalde, Jordi Mayor, ha visitat este matí les obres de l’skatepark i ha anunciat l’activació d’una segona fase amb la qual es completarà esta zona dedicada a la cultura urbana, llargament reivindicada per col·lectius juvenils de la població.

L’street skateboarding és una disciplina que se centra acrobàcies realitzades en terrenys més plans que els del bowling de l’skatepark. Esta pràctica pot dur-se a terme amb obstacles del carrer (bancs, escales o qualsevol altre element del mobiliari urbà) o bé en zones especialitzades com la que es construïx a Cullera.

«Amb esta culminació al projecte, anem a comptar amb un dels millors skateparks de la Comunitat Valenciana per grandària, volum i detalls, segons ens diuen els experts. Tindrà una part de bowling i es complementarà ara amb una zona d’street. Açò propiciarà que no solament la gent de Cullera ho gaudisca sinó que també vinga gent de fora, ja que ens consta que hi ha expectativa entre els amants d’esta modalitat per gaudir-lo», ha comentat Mayor.

El primer edil ha expressat que amb l’street skateboarding es conclourà la urbanització del parc, que a més tindrà una àrea per a l’street art amb un mur perquè els experts en l’art del grafit puguen fer les seues creacions.

Complexitat

La visita ha servit a més per a comprovar l’avanç de les obres de l’skatepark, que van a bon ritme. El disseny destaca per la seua complexitat, per la qual cosa el circuit serà un dels més atractius per a la pràctica d’este esport.

La zona de bowling manté en el seu centre l’al·legoria al riu Xúquer que es va construir fa anys com a part central de la bassa navegable que anava a culminar la urbanització del Parc Urbà de Sant Antoni i que mai va arribar a funcionar com a tal.

Les obres de l’skatepark suposen una inversió de 180.000 euros i serviran per a acabar la urbanització de la zona verda, una assignatura pendent del consistori des de mitjans dels anys 90. Es tracta del parc més representatiu de Cullera que al llarg d’esta legislatura ha experimentat notables millores després d’anys en els quals va estar en un segon pla.

A part d’haver renovat la zona de jocs infantils, s’ha escomés una reforma parcial de les infraestructures, s’ha instal·lat un nou sistema d’oxigenació de les basses per a millorar la qualitat de les aigües i l’skatepark suposa la culminació a esta zona verda.