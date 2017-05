Cullera condiciona el carrer Camí al Mar que porta anys sense urbanitzar

Aigües de Cullera i Serveis Exteriors canalitzen el barranc per a evitar inundacions en l’aparcament de la Rada

CULLERA. 17-05-17. L’Ajuntament de Cullera i l’empresa mixta Aigües de Cullera han iniciat les obres de condicionament del carrer Camí al mar, enquadrat en la Unitat d’Execució 36/2 del Pla General.

La zona se situa al costat del passeig marítim —en les rodalies del restaurant Burker King— i acumula dècades sense urbanitzar-se per diferents conflictes amb els agents encarregats d’esta funció. Esta circumstància ha demorat la conclusió de la via i la dotació d’esta amb els serveis més bàsics, la qual cosa lògicament ha generat reiterades queixes per part del veïnat.

El nou govern municipal ha decidit prendre cartes en l’assumpte i ha iniciat l’aplicació de mesures provisionals fins que el sector es desenvolupe per complet. «Era més que necessari que actuàrem», ha reconegut el regidor de Serveis Exteriors, Salva Tortajada, qui destaca que la paciència dels veïns ha sigut «infinita» perquè «portaven dècades sense que ningú els haguera fet cas».

Esta mateixa setmana s’han iniciat els treballs que evitaran la inundació del carrer i de l’aparcament de la Rada. Per a açò, estan canalitzant-se les aigües pluvials amb la col·laboració d’Aigües de Cullera, apunta el regidor d’Urbanisme i del Cicle Integral de l’Aigua, Juan Vicente Armengot.

Concretament, s’actua en el barranc que baixa des de la muntanya i que en episodis de pluges torrencials suposa un perill per la quantitat d’aigua que acumula. De fet, hi ha hagut ocasions com en les passades pluges de l’hivern en les quals l’aparcament, que està per sota del nivell del carrer, s’ha convertit en una vertadera piscina.

Una vegada s’haja conclòs esta fase es procedirà a anivellar Camí al mar per a deixar-lo a la mateixa altura que el jardí adjacent i dels carrers que allí confluïxen. «Ara és un gran clot i anem a deixar-ho més endreçat», assenyala Tortajada, qui no obstant això advertix que no es tracta d’una urbanització però que en tot cas sí millorarà substancialment la situació actual.

La Unitat d’Execució 36/2 ha estat envoltada en polèmica des dels seus inicis, ja que es va haver de retirar la condició d’agent urbanitzador al titular del dret per incompliment. Esta zona comprén l’aparcament de la Rada, un dels de més capacitat del municipi, i en estos moments la seua urbanització final es troba en un atzucac.

El nou consistori considerava una prioritat arreglar la zona, ja que es troba en plena àrea turística i al costat dels locals d’oci i de restauració. D’esta forma, s’evitarà també l’acumulació d’enderrocs i brutícia en el front marítim.