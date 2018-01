Cullera convertix la música en producte turístic

Connect on Linked in

L’ajuntament s’adherix a la marca Mediterranew Musix impulsada pel Consell i rep un reconeixement per la promoció musical

CULLERA. 19-01-18. Cullera és un dels municipis pioners de la Comunitat Valenciana que s’ha adherit a la nova iniciativa impulsada pel Consell per a promocionar la música com a producte turístic. Es tracta de Mediterranew Musix, la marca sota el paraigua de la qual s’agrupen els esdeveniments musicals valencians per a projectar-se i reforçar el seu paper com a reclam de visitants.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va rebre este dijous un reconeixement a la labor de l’ajuntament per la seua tasca de promoció de les activitats musicals com a experiència turística. L’acte va tindre lloc en Fitur, la fira internacional de Turisme més important del planeta on Cullera està present.

També el Medusa Sunbeach Festival va ser premiat pel Govern valencià com un dels grans festivals de la Comunitat Valenciana que en tan sols quatre edicions ha aconseguit posicionar-se entre els més importants en el panorama musical europeu. Un dels seus socis, el cullerenc Andreu Piqueras, fou l’encarregat d’arreplegar el guardó de mans del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Mayor ha assenyalat que Cullera aposta molt fort per la música amb esdeveniments que abasten tot l’any. En eixe sentit, destaca la celebració dels dos certàmens nacionals, el ‘Ciutat de Cullera’ —el més antic d’Espanya en la seua categoria— i el de Bandes de Cinema, que no té parangó en el món.

A part, el Cicle de Concerts d’Hivern constituïx la programació musical amateur més ambiciosa del país amb dos de les grans bandes europees com a protagonistes, la Societat Ateneu Musical de Cullera i l’SMI Santa Cecilia.

«Som terra de música i hem tingut l’habilitat de convertir eixa senya d’identitat en un producte que atrau a visitants. En els certàmens reunim a més de 1.200 persones i el festival Medusa és ara com ara el més multitudinari del país en la seua categoria amb centenars de milers d’assistents», posa en valor l’alcalde.

«A part, hem apostat fort per ampliar les actuacions musicals en les Festes Majors i hem creat nous espais com el Cullera Festival Marítim de música en valencià, que enguany amb l’actuació de Txarango s’espera que bata rècords d’assistència. Crec que Cullera, les seues societats musicals i els emprenedors hem sabut vore en la música un producte que ens diferencia i que té un públic fidel i açò és motiu d’orgull per a tots», ha remarcat la màxima autoritat local.

Showcooking

L’activitat de Cullera contínua hui en Fitur amb dos showcookings en els quals la ciutat donarà a conéixer al públic assistent la Paella de Cullera i el licor d’arròs de Cullera, dos productes basats en la filosofia de KM 0 que impregna la identitat culinària de la ciutat.