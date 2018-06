Cullera crea una base de dades de llars refugi per a l’Aquarius

Connect on Linked in

Ortiz: «Anem a actuar com a humans i no com a éssers descoratjats» / La ciutat es va declarar ‘ciutat refugi’ l’any 2015 arran de la crisi siriana

CULLERA. 14-06-18. L’Ajuntament de Cullera crearà una base de dades de persones interessades a acollir a refugiats de l’Aquarius, el vaixell que en estos moments es dirigix cap al port de València amb més de 600 immigrants a bord després que el Govern d’Espanya els haja oferit l’estatut de refugiat i de persones d’acolliment per la situació d’emergència i d’excepcionalitat que viuen.

Davant els diferents oferiments de persones particulars que han fet saber a l’ajuntament la seua predisposició a acollir a part dels refugiats, la regidoria de Serveis Socials serà l’encarregada de crear una ‘borsa’ de llars acollidores.

La regidora delegada, Francesca Ortiz, ha indicat hui que els interessats han de dirigir-se a les dependències de Serveis Socials o telefonar a l’Ajuntament (96 172 00 00) perquè se’ls prenguen les dades.

Cullera ja es va declarar en 2015 ciutat refugi arran de la crisi siriana. No obstant això, la capital turística de la Ribera acull des dels anys 90 una de les seus de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) per la qual cosa la presència de refugiats d’altres països és habitual.

Ortiz explica que «Cullera, en la seua condició de ciutat refugi aprovada per unanimitat del ple, estarà al que diga la Generalitat». «De moment, anem a vore qui està interessat a acollir i després, quan se’ns requerisca, col·laborarem com a municipi solidari que som», ha dit la regidora.

Així mateix, la regidora ha declarat sentir-se «molt orgullosa» de la decisió presa pel Govern d’Espanya i pel Consell. «Hem actuat com un país responsable i amb cor, que posa primer a les persones per sobre de prejudicis i actituds xenòfobes i d’intolerància. Cullera, que ha sigut terra d’emigrants, no oblida el seu passat quan els nostres van haver de fugir de la guerra i la pobresa i per açò anem actuem com a humans i no com a éssers descoratjats».