Cullera crearà 850 noves places d’aparcament gratuït

L’ajuntament presenta el Pla APARCA que establix nous pàrquings i reordena el trànsit en cinc zones de la ciutat

L’Ajuntament de Cullera està decidit a abordar l’històric problema de la falta d’aparcament. Este matí el govern municipal ha presentat el Pla APARCA – Ampliació de l’Aparcament a Cullera amb el qual es creen 850 noves places d’estacionament gratuït en cinc zones diferents del nucli urbà.

Es tracta del primer programa municipal que intenta donar solució a esta problemàtica, ha explicat l’alcalde, Jordi Mayor, i la major ampliació de llocs per a estacionar cotxes que mai ha projectat el consistori.

La intenció és intentar aprofitar espais urbans existents per a absorbir la demanda en una ciutat que, a causa de les seues característiques orogràfiques i la manca de planificació en el passat, presenta un destacable dèficit de places.

Per a açò, es reordenarà el trànsit en diversos carrers, en paral·lel a la construcció del carril bici entre Renfe i la platja, amb la finalitat de guanyar espai per a l’aparcament. A més, s’ampliaran pàrquings ja existents i es crearan altres nous en solars en desús. «El nou carril bici no solament no llevarà llocs per a aparcar, sinó que ajudarà a crear-ne nous», ha deixat clar Mayor.

Amb el Pla APARCA es voran beneficiats la majoria dels barris de la ciutat. La zona en la qual creixeran més les places serà el centre, on es registra una major mancança. En esta part del nucli urbà es creen 315 noves.

S’aconseguix gràcies a l’obertura d’un nou aparcament al costat de l’IES Llopis Marí (215 places) en un solar cedit per la Conselleria d’Educació i l’ampliació del ja existent en el Prado, que comptarà amb 100 espais més. La intenció, a més, és que estos espais s’asfalten, ja que actualment són de terra.

En paral·lel, es duu a terme la remodelació del Pont de Pedra, per a fer-lo més «atractiu i transitable» de manera que qui vulga accedir al centre podrà tindre places gratuïtes a només 5 minuts amb tan sols creuar el riu, ha dit Mayor. «És l’única solució viable ara com ara», ha deixat clar.

Sant Antoni i Raval

D’altra banda, la zona turística de Sant Antoni veu incrementat l’aparcament en 200 places amb l’eixamplament del pàrquing Enrique Chulio, gratuït durant tot l’any —excepte en els mesos d’estiu.

En el Raval de Sant Agustí es guanyen 110 noves places. Per a açò, s’amplia l’aparcament que limita amb la seu del club d’Halterofília i s’està en negociacions per a la cessió d’un solar de la Sareb.

A banda, el carrer Sueca —antiga carretera— passa a ser solament d’eixida, incorpora el carril bici i guanya un altre per a l’estacionament. A estes actuacions, se suma l’habilitació d’un xicotet solar al costat del Pont Ferro.

Canvis en la Diagonal

Una altra de les grans transformacions viàries es produirà en la Diagonal del País Valencià. L’històric eix de comunicació amb la platja passa a tindre un caràcter secundari; el que es pretén és que s’utilitze per als desplaçaments dels veïns i que els vehicles que no vagen al centre es moguen per les rondes —Bulevard o carrer Favara—, més ràpides. Així, la Diagonal passarà a comptar amb un sol carril en cada sentit, incorpora el de bicis i guanya un altre per a estacionar.

El primer edil cullerenc ha deixat clar que els canvis no suposaran una ralentització en el trànsit perquè ja en l’actualitat no s’usen dos carrils alhora i s’han efectuat diverses proves en moments d’alta densitat de trànsit —Medusa, Falles i Festes Majors— que demostren que la via està preparada per a absorbir la circulació amb un únic carril en cada sentit.

En este barri, l’avinguda Joan Fuster perd un carril en cada sentit —ara compta amb tres que no s’usen íntegrament— i passa a poder estacionar-se en dos d’ells.

Tots els canvis estan avalats pels corresponents informes policials, ha sostingut l’alcalde.

També en la Bega ja s’ha executat la reordenació del trànsit en el tram del carrer la Bega que hi ha al costat del Conservatori i en els carrers adjacents.

Finalment, en el Racó ja s’ha dut a terme una altra reordenació a la zona de les avingudes Joanot Martorell, Racó i adjacents, amb el que s’han guanyat 80 noves places i en un futur s’implementaran noves accions que permetran incrementar eixa xifra.

Carrer del Riu

En relació a la reurbanització del carrer del Riu, Mayor ha defensat que no es perdran places d’aparcament perquè, tot i que hi haurà canvis en la fisonomia del carrer, quan es cree la nova Central de Policia els llocs reservats per als cotxes oficials quedaran lliures per a ús de la ciutadania. A ells, se sumaran els aparcaments guanyats en els carrers València i Cervantes.

Finalment, el Pla APARCA pretén un canvi d’hàbits en la mobilitat. Es vol fomentar els desplaçaments més ràpids i sostenibles gràcies a l’ús d’itineraris alternatius que eviten el trànsit interior. «Cal aprofitar les rondes», ha expressat Mayor, «i reduir l’ús del cotxe».