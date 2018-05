Cullera elimina una planta invasora que s’estén per la muntanya

Connect on Linked in

L’ajuntament reforestarà la zona amb pins i altres espècies autòctones

CULLERA. 09-05-18. L’Ajuntament de Cullera està actuant davant la proliferació de l’Opuntia ficus-indica, comunament coneguda com a Figuera de pala, una espècie invasora que ha anat creixent en la zona de la Torre Octogonal, prop del mirador del Castell.

Esta espècie, la presència de la qual és comuna en la vessant mediterrània malgrat el seu caràcter al•lòcton, va colonitzar la part de muntanya afectada pel famós incendi de les Festes Majors de l’any 2014.

Els problemes provocats per l’Opuntia van lligats al Dactylopius coccus, un insecte que pot arribar a la fase voladora. Encara que no pica, sol produir cert malestar entre la ciutadania per la seua diminuta grandària i la seua capacitat per a colar-se per qualsevol badall. També és molt comú que apareguen taques en finestrals, parets i roba, expliquen des de la regidoria de Medi ambient.

L’estiu passat es van estudiar les molèsties que genera este insecte i que van provocar queixes d’alguns veïns de la zona centre.

Una vegada realitzada la neteja, l’Ajuntament de Cullera procedirà a la reforestació de la zona amb espècies autòctones com el Pinus Halapensis, conegut com a pi blanc, i la Pistacia lentiscus o llentiscle.

Les labors les estan duent a terme cinc treballadors, quatre d’ells procedents de la Borsa Social del consistori. A més, els alumnes que estan cursant el cicle de formació professional en Agrojardineria en l’IES Blasco Ibáñez han col•laborat en els treballs.

La iniciativa l’ha impulsat la regidoria de Medi Ambient, encapçalada per Hugo Font, qui insistix que és molt difícil eliminar per complet l’Opuntia, sent l’única solució les tasques de control. Font destaca que l’àrea de Medi Ambient ha treballat este últim any per combatre esta plaga i assegura que els resultats són positius.

Altres iniciatives per la reforestació

L’ajuntament, des de la seua regidoria de Medi Ambient, ha dut a terme altres iniciatives que busquen una conscienciació amb el respecte a la naturalesa i la cura del medi ambient com ara la recent neteja dels marges del riu Xúquer.

A més, de manera regular es duen a terme programes educatius i divulgatius en coordinació amb els centres escolars. Des del passat mes de març els i les alumnes de Cullera estan visitant la zona de l’Assut de la Marquesa per a conéixer la flora i fauna allí presents, parlar de riscos i perills en el medi ambient i les seues solucions.

Al febrer, amb motiu del Dia de l’Arbre, els escolars van plantar més de 500 arbres en l’Alt del Cabeçol ajudant a la seua reforestació.