Cullera és el sisé municipi d’Espanya que més invertix en serveis socials

El municipi és el primer de la Comunitat Valenciana i supera a totes les capitals de província del país en polítiques per a les persones

Cullera és el sisé municipi d’Espanya i el primer de la Comunitat Valenciana que més invertix per habitant en Serveis Socials. Així ho assenyala l’estudi anual de l’Associació de Directores i Gerents en Serveis Socials, publicat este dilluns i en el qual analitzen un total de 404 municipis de tot l’Estat.

En concret, Cullera gasta una mitjana de 204,58 euros per habitant i dedica un total de 4,5 milions d’euros del seu pressupost anual a Acció Social.

Estes xifres permeten que la ciutat riberenca s’incloga dins del rànquing d’ajuntaments considerats d”Excel·lència Social’, establit per l’esmentada associació la qual també crea altres dos categories: la d’ajuntaments ‘precaris’ en inversió en serveis socials i la d’ajuntaments ‘pobres’ en polítiques en esta matèria.

Per a formar part del grup d’excel·lència és necessari que la inversió social per habitant realitzada siga superior als 100 euros de mitjana sobre la base de les dades del pressupost municipal de 2017.

A més, s’exigix que el pressupost social per habitant de 2018 siga superior al de la liquidació de 2017. El tercer criteri aplicat és l’esforç en inversió, concretament que la despesa social supere el 10 % del pressupost general. Finalment, es fa imprescindible transparència financera que permeta comprovar estes dades.

D’acord amb este estudi, la ciutat riberenca supera a totes les capitals de província d’Espanya en polítiques socials i solament es veu superada pels municipis bascos d’Errenteria, Santurtzi, Arrasate, Eibar i l’andalús d’Alcalá la Real.

Mesures socials

El consistori cullerenc ha incrementat des de l’any 2015 la seua inversió social de forma notòria en situar les polítiques de rescat de persones com la seua màxima prioritat. Així, eixe any es va posar en marxa la Borsa Social d’Ocupació, una eina de foment de l’ocupació dirigida a persones en risc d’exclusió social que, recentment, ha sigut assenyalada com un model a seguir per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMPV) en incloure-la en el seu banc de bones pràctiques.

De la mateixa manera, Cullera oferix ajudes d’emergència social per a garantir l’alimentació i l’habitatge a les persones que manquen de recursos. En eixa línia, disposa també de programes per a lluitar contra la pobresa energètica i paga rebuts de llum i d’aigua a famílies en risc d’exclusió.

L’ajuda a domicili, la lluita contra la violència masclista, els vals d’alimentació per a adquirir menjar en comerços —després d’haver eliminat l’indigne repartiment de menjar que es feia antany en Serveis Socials—, l’oficina municipal contra els desnonaments, el menjador social per a menors d’edat durant les vacances escolars, l’assistència farmacèutica, els programes educatius socials per a menors o la residència municipal de la Tercera Edat —on s’ha eliminat la taxa confiscatòria que havien de pagar les persones majors—, a banda dels programes de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, són sol alguns dels serveis que es presten des de la població.

De la cua, a referent

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha assenyalat que és un «orgull i una satisfacció» que la ciutat se situe com una de les quals més invertix en política per a les persones. «Dóna sentit a tot l’esforç d’estos anys», ha manifestat el primer edil, qui ha ressaltat que «hem passat d’estar en la cua a ser un municipi referent. Hem posat a Cullera en el mapa en el qual cal estar, en el de les localitats que pensen primer en les persones i a garantir els seus drets socials bàsics».

A més a més, s’ha dut a terme un procés d’increment de la plantilla de treballadors socials per tal de millorar el servei, fer-lo més àgil i arribar a més gent.

Mayor ha destacat «l’esforç de la ciutadania que amb els seus impostos i la seua decisió de canvi en 2015 ha fet possible un ajuntament amb cor». També ha agraït el treball dels empleats de Serveis Socials i de la seua regidora delegada, Francesca Ortiz, «un exemple d’equip compromés amb la societat i els valors de progrés, igualtat i justícia social».

Finalment, el primer edil ha defensat que Cullera concep els serveis socials «no com a caritat o auxili social, sinó com un dret constitucional de garantia d’igualtat» perquè, tal com ha recordat, «qualsevol persona pot necessitar en un moment determinat de la seua vida estos serveis, ja que no es tracta només d’ajudar gent sense recursos, sinó també de garantir drets com l’atenció a la dependència o l’ajuda a víctimes de la violència masclista».