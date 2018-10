El «Cullera a escena» alça el teló

Print This Post

La XV Mostra de Teatre oferix set actuacions durant l’octubre, novembre i desembre en la Casa de la Cultura

El teatre torna a Cullera a l’octubre, novembre i desembre amb la XV edició de la Mostra ‘Cullera a escena’. La ciutat oferix un total de set representacions —sis en concurs i una fora de competició— des del set d’octubre fins al 2 de desembre, mesos en els quals les arts escèniques cobren protagonisme en la programació cultural municipal.

L’elenc d’obres que enguany competixen en la Mostra recull una variada temàtica, en valencià i castellà, que abasta des de clàssics revisats fins a autors contemporanis.

Una de les companyies habituals en el concurs teatral cullerenc, recuperat en 2015 després de diversos anys d’aturada, Taules Teatre, s’encarregarà d’alçar el teló de la mostra este diumenge a partir de les 19 hores en la Casa de la Cultura amb ‘Pobre Mamma’.

Els del Pinós, un dels grups de teatre amateur més veterans de la Comunitat Valenciana amb 25 anys a l’esquena i que ja han arrasat en alguna edició del certamen cullerenc, presenten una obra en la qual el personatge de la Mamma, a punt de complir els 80 viu amb Tommasso, que travessa una difícil situació econòmica. Esta circumstància sumada a la falta d’espai i constants conflictes generacionals amb l’anciana porten a la seua jove esposa, Feliciana, a demanar desesperadament als seus cunyats que la porten a viure amb ells per un temps.

La ironia i l’absurd arribaran amb Stulta Opera Teatre el 14 d’octubre. La companyia, fundada en 2012, posa en escena el seu nou treball, ‘Stulte Rias’, compost per diversos guions dels músics i humoristes argentins com a peces teatrals, amb variacions, quasi totes acompanyades de música.

Sobre l’escenari, el particular estil de Les Luthiers que combina el treball d’actor amb la interpretació musical i tot impregnat d’un humor subtil, intel·ligent i intel·ligible, amb tocs d’ironia i absurd, encara que plenament vigent. Una hora i mitja de diversió garantida.

Històries de fantasmes

Els suecans de l’Últim toc teatre pujaran a l’escenari el 28 d’octubre amb ‘Suggestió’. Esta creació pretén que València tinga la seua història de fantasmes i promocionar els relats de terror a les sales de teatre posat que, des que el món és món, el sobrenatural i difícil d’explicar ha despertat la morbositat en relació amb el més enllà.

Dirigida al públic adolescent, la història ens trasllada a la ciutat de València on existix un museu esotèric denominat “La casa de l’Alemany”. La seua directora explica als visitants les històries que amaguen cadascun dels objectes exposats mitjançant llegendes urbanes repletes d’elements paranormals. Un dia, rep la visita d’un ‘youtuber’, escèptic respecte a estos temes, i que està entestat a demostrar al seu canal de Youtube que tot el que explica la propietària del museu són relats buits creats per a l’entreteniment. Al llarg de la visita, una sèrie de successos difícils d’explicar faran dubtar al jove i, sobretot, als espectadors.

Ja al novembre, els espectadors podran endinsar-se en la reflexió el dia 4 a través de ‘Con Carmen, cinco momentos’, de Perfil Teatro. El nucli de l’obra el constituïx el soliloqui de Carmen, una dona conservadora de classe mitjana alta, al costat de l’urna funerària del seu marit, Mario, recentment mort.

A través dels records observem, en molts aspectes, una insatisfactòria vida en comú. L’obra de Miguel Delibes recrea l’Espanya provinciana de l’època, els problemes de la falta de comunicació en el matrimoni, així com el conflicte de les dos Espanyes.

El Grup de Teatre Lliure oferirà l’11 de novembre ‘Políticament incorrecte’, una comèdia que manté al públic en una contínua riallada. La història es desenvolupa en l’hotel Palace de Madrid, prop del congrés. Un Ministre del PP i una diputada PSOE, planegen passar una nit junts…. Tot es complica quan descobrixen el cos d’un home atrapat en la finestra de la seua habitació.

La fase de concurs la tancarà la companyia Stres de Quatre, un altre clàssic del Cullera a Escena. Esta vegada arriben amb ‘Sobra el griego’. Els seus actors es posen darrere dels micròfons de Radio Cinco per a explicar-nos de manera fresca i directa la seua particular visió de l’actualitat en una obra carregada de música, informació, entreteniment, debat, cultura i, per descomptat, la participació de l’oient-espectador.

Entrades a la venda

Les entrades per a la fase de concurs del Cullera a escena estan a la venda en www.agendacullera.com i també podran adquirir-se en taquilla el dia de la funció. El preu és de cinc euros. Totes les obres seran a les 19 hores.

La mostra teatral, en la qual el públic també participa triant la seua obra favorita, s’organitza per part de la regidoria de Cultura que dirigix Sílvia Roca en col·laboració amb l’associació cultural K-lidoscopi.