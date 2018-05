Cullera espera l’arribada de mil motos BMW este dissabte

Connect on Linked in

La quinta edició de l’esdeveniment ‘Punta a punta’ tria la ciutat costanera com a final de la ruta iniciada a Astúries

CULLERA. 18-05-18. Els amants de les dos rodes tenen una cita demà a Cullera en el marc de l’esdeveniment ‘Punta a punta’ 2018. Unes mil motos BMW arribaran a la localitat després d’una aventura que es va iniciar dimecres passat en el Principat d’Astúries.

Entre les 16 i les 20.30 hores, els participants de l’esdeveniment arribaran de forma escalonada a la ciutat, on tenen previst passar el cap de setmana. L’entrada s’efectuarà per l’avinguda Joanot Martorell des del Far, per a accedir per la rotonda al carrer Lope de Vega.

Els veïns i altres apassionats del motociclisme podran aprofitar per a vore els models i comparar les seues característiques. Les motos s’exposaran en el passeig marítim i després, a partir de les 20 hores, en la zona del Passeig Doctor Alemany i els Jardins del Mercat, en el centre de la ciutat.

La jornada ha sigut organitzada per BMW Motorrad, Hummer Raid i compta amb la col•laboració de la regidoria de Turisme a través del Programa 52 desenvolupat per l’ajuntament per a desestacionalitzar el turisme i fomentar l’arribada d’esdeveniments al municipi amb la finalitat de dinamitzar i ampliar l’oferta d’activitats.

Jornades gastronòmiques

De forma paral•lela, des de l’ajuntament han volgut aprofitar l’afluència de visitants per a dur a terme unes jornades gastronòmiques amb la finalitat de promocionar l’oferta culinària del municipi.

Des de hui i fins al diumenge 20, restaurants de tota la localitat han preparat menús especials perquè els visitants i curiosos aprofiten per a gaudir de la millor gastronomia. Algunes cafeteries també han preparat menús de degustació seguint la fórmula tapa més beguda.

En l’organització d’estes jornades col•laboren l’Agència Valenciana de Turisme, la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) i l’Associació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Cullera i la Ribera Baixa (AEHC).