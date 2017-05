Cullera evita el tall d’aigua a més de 150 famílies gràcies a les seues polítiques socials

Ajuntament i Aigües de Cullera atenen totes les demandes dels usuaris en situació de vulnerabilitat

CULLERA. 15-05-17. Les mesures de rescat de persones i lluita contra la pobresa energètica i més concretament les referents al tall en el subministrament de l’aigua potable implementades per l’Ajuntament de Cullera i de l’empresa mixta Aigües de Cullera comencen a donar els seus fruits.

Durant el passat any 103 famílies de la localitat es van beneficiar del nou fons social de l’empresa concessionària, de la qual el consistori és soci majoritari. Amb esta línia de subvencions, impulsada a instàncies del govern municipal, es paguen els rebuts d’aquelles persones en risc d’exclusió social que no disposen de suficients recursos per a pagar-se esta prestació bàsica.

A tot l’anterior cal afegir el més de mig centenar d’usuaris que es van beneficiar de la política de fraccionament de pagaments de l’empresa perquè resulte més fàcil el seu abonament sense aplicar cap tipus de càrrec addicional en cas de passar per dificultats econòmiques. En eixe sentit, durant 2016 es van realitzar un total de 80 compromisos de pagament per valor de 105.000 euros, ha assenyalat la gerent d’Aigües de Cullera, Laura Gascón.

La regidora de Serveis Socials, Francesca Ortiz, s’ha mostrat satisfeta pel fet que esta mesura social impulsada pel consistori haja garantit el servei d’aigua potable a les persones més vulnerables del municipi. «Les polítiques municipals de rescat estan donant els seus fruits i hui dia podem dir que durant 2016 a cap usuari de Serveis Socials que haja notificat la seua situació se li ha tallat el subministrament d’aigua per no poder pagar el rebut», destaca.

No obstant això, Ortiz considera que la satisfacció «és per l’existència de la mesura i d’un govern compromés, però en cap cas pel fet d’haver de recórrer a este tipus d’ajudes perquè açò significa que seguim tenint un problema de desigualtat».

Per la seua banda Gascón ha recalcat el fet que tant l’empresa com el consistori treballen en la línia de facilitar al màxim la recepció del servei. «El tall d’aigua és l’última de les opcions que contemplem», indica.

Noves mesures

Recentment, representants d’Aigües de Cullera i l’Ajuntament s’han reunit amb l’objectiu d’establir el procediment adequat pel qual no es talle l’aigua a cap persona en situació de vulnerabilitat social en relació amb la nova normativa autonòmica. Encara que açò ja s’aplica en el municipi, ara hi ha un canvi legislatiu que obliga a un procediment administratiu diferent en el qual és Serveis Socials el que decidix en última instància si la persona afectada està o no en risc d’exclusió.

A esta reunió, que s’ha celebrat amb motiu de l’entrada en vigor de la llei de Pobresa Energètica per a la Comunitat Valenciana, que afecta el servei públic d’Aigua Potable, han assistit Ortiz i Gascón així com els tècnics municipals i de la signatura concessionària.

Finalment, s’ha tractat la iniciativa 12 gotes, un nou servei que permet a l’usuari pagar cada mes una quantitat fixa que es determina en funció del seu consum de l’any anterior i passats dotze mesos es regularitza segons la seua despesa real. D’esta manera, les famílies poden planificar millor les seues despeses i distribuir els seus pagaments habituals de manera uniforme.