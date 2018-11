Cullera, exemple de recuperació d’educació pública valenciana

Connect on Linked in

Cullera inaugura el curs escolar visitant el centre d’educació infantil l’Escoleta

Com cada any, el govern de Cullera visita una escola per a inaugurar el curs acadèmic i donar per iniciat l’any lectiu. Enguany la escola seleccionada ha sigut el centre d’educació infantil L’Escoleta.

El secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, ha posat Cullera i en concret esta escoleta com a “exemple paradigmàtic” de la recuperació de l’educació pública, de qualitat i cent per cent gratuïta a la Comunitat Valenciana.

Després de tres anys de lluita, en els quals el consistori ha rehabilitat l’edifici, ara és la Generalitat la que s’ha fet càrrec del centre, que ja forma part de la xarxa d’escoles infantils públiques valencianes.

A la inauguració també ha acudit Silvia Roca, regidora d’Educació. Mayor i Roca, s’han reunit posteriorment amb Soler per a abordar la situació del Pla Edificant a Cullera.

Les classes en el centre ja estaran a ple rendiment a partir del pròxim dilluns encara que van començar a inicis d’esta setmana amb el període d’adaptació de l’alumnat.