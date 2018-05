Cullera exposa una àmfora del segle II trobada en la badia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La ciutat celebra el Dia Internacional dels Museus amb portes obertes tot el cap de setmana i una exposició pictòrica en el Castell

CULLERA. 16-05-18. El Dia Internacional dels Museus se celebra este 18 de maig a Cullera amb una presentació molt especial. A partir del dissabte l’ajuntament exposarà en el Castell una àmfora del segle II, extreta l’any passat del fons de la badia cullerenca. La peça en qüestió és de procedència itàlica, concretament de la província d’Emília-Romanya, i es va crear en origen per a contindre vi.

L’arqueòleg del consistori, Kike Gandia, explica que és molt complicat trobar una peça d’eixes dimensions i en perfecte estat en la superfície del fons marí. Gandia pensa que la peça havia pogut romandre enterrada durant segles i que, gràcies a alguna tempestat, el corrent la va traure de l’arena.

L’àmfora serà visible en el Museu Arqueològic Municipal del Castell fins a setembre i comptarà amb un panell explicatiu amb dades històriques i arqueològiques que ajuden a entendre la naturalesa de la peça.

Serà un dels atractius de la jornada mundial dels museus per a la qual la regidoria de Patrimoni i Museus, dirigida per Amparo Jover, ha preparat una completa programació. El divendres, a les 19.30 hores, s’inaugurarà l’exposició ‘Memòries de Júlia, una altra mirada’, de l’artista cullerenca Carmen Signes. Es podrà vore en l’Espai Torre Blanca del Castell de Cullera i proposa un salt en el temps als anys 30 i fins a finals de la postguerra.

L’exposició està basada en un treball pictòric previ de l’autora i pren com a base material familiar i personal de l’artista. Els visitants podran observar pintures i objectes amb història de Signes, a més de fotografies propietat de la mateixa i altres cedides per l’Associació Cultural la Penyeta. El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí ha prestat vestuari i indumentària per a l’ocasió.

Portes obertes

Amb motiu de la festivitat, els refugis de la Guerra Civil emplaçats en el Mercat Municipal, el Castell i el Museu de l’Arròs romandran oberts al públic durant tot el cap de setmana i l’entrada serà gratuïta. «És una bona oportunitat per a conéixer la nostra xarxa de museus, una de les més completes de la comarca», indica Jover.

El consistori ha volgut aprofitar l’ocasió per a, a més de llançar les dos exposicions, mantindre-les en actiu durant tot estiu de manera que els nombrosos visitants que rep la localitat durant eixes dates puguen tindre l’opció de visitar-les.