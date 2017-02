Cullera fomentarà empreses que exploten les àrees naturals com a espais esportius

El consistori llança el projecte Sprinter cofinançat per la UE en col·laboració amb socis de cinc països

CULLERA. 09-02-17. Deixar de viure d’esquena als espais naturals i traure’ls partit social i econòmic. És un dels objectius que planteja el projecte Sprinter, liderat per l’Ajuntament de Cullera i cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus +. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha presidit este matí l’acte oficial de llançament, en el qual també s’han donat cita els socis europeus que formen part de la iniciativa.

El primer edil ha explicat que l’Sprinter pretén involucrar a la ciutadania en activitats físiques dins d’àrees naturals protegides mitjançant la constitució d’un sistema d’activitats esportives espontànies. A més, promociona la dimensió econòmica de l’esport gràcies a la creació de noves empreses vinculades a este sector que fomenten la pràctica esportiva en espais naturals.

Mayor ha posat en relleu que el projecte «obri noves oportunitats», tant de foment de l’activitat física com d’explotació econòmica sostenible de les àrees protegides i també d’inclusió i de foment d’hàbits saludables.

D’altra banda ha emfatitzat el caràcter transnacional de l’Sprinter i l’aposta europeista del govern de Cullera. «Iniciatives com esta ens ajuden a construir més Europa perquè no és moment d’alçar murs, sinó de tendir ponts», ha defensat.

El projecte ha sigut aprovat recentment per la Comissió Europea, que ha atorgat una subvenció total de 383.631,81 euros, igual al 80 % del cost total. La seua durada serà de dos anys i a més de l’Ajuntament de Cullera com a líder participen en el mateix representants de cinc països.

Concretament, la Universitat de València; l’ajuntament de Mesrags i una escola secundària d’eixe municipi i el Parc Natural del Llac Engure (Letònia); l’Ajuntament de Ponza i la Polisportiva Dilettantistica d’esta illa italiana; l’Agència de Desenvolupament de la Ciutat de Dubrovnik (DURA) a Croàcia i l’European Center for Innovation, Education, Science and Culture de Bulgària. Així mateix, també es compta amb la col·laboració activa de la consultora italiana Global & Local, la gerent de la qual, Lola Fernández, ha descrit hui a Cullera les característiques i fortaleses de cada soci.

Inclusió

Sprinter també advoca per la inclusió i cerca facilitar la pràctica esportiva amb activitats variades per a diferents grups d’edat i amb diferents habilitats, sense excloure a ningú per raó de la seua condició física i mental i de les seues possibilitats econòmiques.

Entre hui i demà els socis aborden a Cullera els primers passos per al desenvolupament del projecte en el qual es pretén involucrar als clubs esportius locals així com a altres organitzacions relacionades amb el món de la salut o el voluntariat.

Sprinter fomenta el desenvolupament de l’esport social, els camps d’acció del qual es creuen amb altres serveis socials com la salut pública, l’educació, la formació professional, el medi ambient o la cura de les persones majors i discapacitades. Més enllà, combat l’exclusió social i cerca fórmules d’integració.

Clúster Europeu de l’Esport

Cada país participant crearà una xarxa local vinculada al projecte en la qual s’integraran ajuntaments, gestors d’àrees protegides i clubs esportius. Les institucions garantiran una àmplia difusió del projecte, promovent la importància de l’esport per a la salut. Els responsables dels parcs naturals asseguraran una correcta gestió de les zones protegides i, finalment, els clubs aportaran el seu coneixement amb la finalitat d’organitzar activitats esportives, ha precisat el tècnic de Desenvolupament Local de Cullera, José Salvador Martínez Sanso.

Posteriorment, estes xarxes es convertiran en una de caràcter transnacional permanent, el Clúster Europeu de l’Esport, per a la promoció de l’activitat física en les àrees naturals protegides, i posarà les bases per a una xarxa europea en este àmbit.

Cada país organitzarà competicions locals en les modalitats esportives de ciclisme de muntanya, atletisme, senderisme i piragüisme. Després, els seleccionats en cada modalitat participaran en les competicions internacionals finals (SPRINTER OLYMPICS) que es duran a terme en Ponza (Itàlia).

També està prevista la creació d’un Observatori de l’Esport en les àrees naturals protegides. El seu objectiu serà contribuir a millorar la governabilitat esportiva en les àrees protegides perquè l’esport es convertisca no solament en un benefici del benestar individual i col·lectiu, sinó en un recurs de desenvolupament. Per la seua banda, la Universitat de València serà l’encarregada de desenvolupar una anàlisi del context social, econòmic, turístic i natural de cada país i s’avaluarà l’impacte de les activitats esportives durant les competicions locals.