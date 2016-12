Cullera forma als seus policies en l’ús de desfibril·ladors

Més de la meitat de la plantilla està ja preparada per a atendre urgències en cas d’atacs al cor

CULLERA. 30-12-16. Prop d’una vintena d’agents de la Policia Local de Cullera han rebut recentment un curs preparatori de Suport Vital Bàsic i DESA mitjançant el qual han aprés l’ús del desfibril·lador i tècniques de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Estos policies se sumen als que ja comptaven amb esta titulació, de manera que actualment més de la meitat de la plantilla està preparada per a atendre urgències en casos d’atacs al cor.

L’aplicació de la RCP i l’ús del desfibril·lador són dos factors clau que augmenten de forma exponencial les possibilitats de supervivència de les persones afectades per un infart, informen des de la Policia Local cullerenca.

El curs s’ha dut a terme en el Centre de Formació Agustín Oliver (Casa Palomes) i ha tingut un alt component pràctic, ja que del que es tracta és d’aplicar l’aprés en casos reals.

De fet, l’acció dels policies locals ha permés en moltes ocasions salvar la vida de persones que havien patit un atac al cor, per exemple tal com va ocórrer fa dos anys amb un home de 40 anys que va patir un atac mentre corria pel passeig marítim. La ràpida actuació dels agents va permetre mantindre amb vida a l’afectat i revertir la parada cardiorespiratòria fins a l’arribada dels serveis mèdics.

El curs se centra tant en persones adultes com en xiquets, ja que tampoc són aliens a este tipus d’incidències.

La Policia Local compta en estos moments amb un desfibril·lador i el govern municipal estudia ampliar el nombre de dispositius per a dotar a totes les patrulles dels mateixos, segons ha explicat l’alcalde i regidor de Policia, Jordi Mayor —en substitució de María José Terrades, de baixa per maternitat.

Delictes contra la seguretat vial

D’altra banda, un total de vint agents s’han format recentment en un curs sobre Procediments policials en delictes contra la seguretat vial, inclòs en el pla de formació de l’Ajuntament de Cullera i homologat pel IVASPE.

L’acció formativa va ser impartida per un agent de la policia cullerenca professor de l’IVASPE. La finalitat és dotar als agents de les tècniques de treball necessàries per a instruir atestats de gran complexitat com són els accidents de trànsit amb ferit i morts en combinació amb alcoholèmies i drogues.