Cullera forma als seus policies en tècniques de salvament

Els agents podran intervindre en situacions d’emergència

CULLERA. 20-06-17. Reforçar els recursos de socorrisme en un dels municipis valencians amb més quilòmetres de costa. Els agents de la Policia Local de Cullera han iniciat hui un curs de formació en tècniques de salvament aquàtic, la primera vegada que este Cos rep instruccions en eixa matèria.

La intenció és que els agents puguen intervindre en situacions d’urgència i sempre com a suport als professionals de salvament en cas de necessitat, segons han explicat fonts de la Policia Local.

Més de quaranta agents reben estos dies formació teòrica i pràctica per a poder realitzar reanimacions cardiopulmonars i utilitzar el desfibril·lador en cas necessari. Així mateix, se’ls proporcionen nocions sobre els corrents habituals en la costa de Cullera i tècniques de salvament.

L’acció formativa es realitza en col·laboració amb l’empresa concessionària del servici de socorrisme, Safabomar, que és l’encarregada d’instruir als agents. D’esta forma, el Cos policial cullerenc seguix ampliant la seua formació i els servicis que presta a la ciutadania.

La regidora de l’àrea, María José Terrades, ha posat en valor l’afany de superació de la plantilla, «una de les millors de la Comunitat Valenciana, que malgrat les retallades que va patir en el passat sempre s’ha mantingut a l’altura i mai ha deixat de millorar en benefici dels ciutadans».

La formació no suposa en cap cas una substitució del servici de socorrisme de les platges de Cullera. Des de la Policia Local consideren molt important que els seus agents tinguen nocions bàsiques per a ajudar a persones que s’estiguen ofegant perquè en algunes ocasions el servici de socorrisme requerix suport no solament en el rescat sinó també en la reanimació.

Els agents valoren de forma positiva la formació. Este matí s’han dut a terme les primeres pràctiques en la platja de l’Escollera, accions que es desenvoluparan al llarg d’esta setmana.