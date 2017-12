Cullera garantix l’alimentació a xiquets sense recursos durant les vacances de Nadal

El servei no té límit de places ni de data d’inscripció per tal que la cobertura siga completa

CULLERA. 28-12-17. L’alimentació dels menors de Cullera pertanyents a famílies sense recursos està garantida estes festes. Per tercer any consecutiu, l’ajuntament ha posat en funcionament el menjador social durant les vacances de Nadal. La mesura compensa el tancament dels menjadors escolars durant estes dates.

Enguany són al voltant d’una quinzena els usuaris. La xifra es manté estable amb lleugeres variacions respecte als anys anteriors, indica la regidora delegada de l’àrea, Francesca Ortiz.

El servei està en marxa des d’ahir, dimecres 27, fins al pròxim 5 de gener. L’obertura del menjador social es va iniciar el juliol de 2015 amb l’arribada del nou equip de govern. Esta prestació es posa en marxa durant tots els períodes de vacances escolars de manera que es garantix l’alimentació al llarg de tot l’any.

El termini d’inscripció està obert i no té data límit. D’esta manera es garantix la cobertura màxima possible i s’evita que en cas que hi haja alguna situació sobrevinguda cap menor es quede sense l’alimentació bàsica.

El menjador se situa en les instal·lacions el CAES Sant Agustí, situat en el barri del Raval de Sant Agustí, un dels més castigats pels efectes de la crisi. Les persones interessades han d’acudir al Departament de Serveis Socials en horari habitual d’oficines per a tramitar la sol·licitud.

El menjador social és una de les iniciatives de l’Ajuntament de Cullera per a rescatar persones i pal·liar els efectes de la desigualtat social generada per la crisi econòmica. Es complementa amb altres mesures que funcionen durant tot l’any com les ajudes d’emergència social, els vals de menjar per a adquirir aliments en supermercats o les ajudes contra la pobresa energètica.

Recentment, Cullera també ha repartit lots nadalencs a prop d’un centenar de famílies sense recursos perquè pogueren gaudir de les festes amb productes típics d’estes dates.