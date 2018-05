Cullera guanya un centenar de places d’aparcament gratuït en la zona de la platja

Connect on Linked in

L’ajuntament també reordenarà el tràfic en el barri de la *Bega per a guanyar més espai d’estacionament

CULLERA. 11-05-18. L’aparcament és un dels grans problemes de Cullera. I a l’estiu, quan el municipi incrementa de forma exponencial la seua població, la situació s’agreuja encara més. Per eixe motiu, l’ajuntament ha decidit suprimir tots aquells aparcaments en cordó possibles i substituir-los per la modalitat en bateria, que permet guanyar més places d’estacionament.

En estos moments, s’actua en una de les zones més conflictives en el període estival, la platja del Racó. En este barri turístic es guanyaran prop d’un centenar de places d’aparcament entre l’avinguda del Racó, l’avinguda Joanot Martorell i en la calle Mola de Cortes, on s’ha suprimit el doble sentit amb la qual cosa es permet l’estacionament.

Totes estes zones seran d’aparcament gratuït —zones blanques—, ha explicat la regidora delegada de l’àrea de Policia, María José Terrades. «Aparcar a Cullera és una odissea per les característiques orogràfiques de la nostra ciutat, per la qual cosa malgrat que no és fàcil trobar una solució integral a este problema, des de la Policia Local estem estudiant diferents mesures per a ampliar les places d’aparcament existents», apunta la regidora.

La intenció és que també es prenguen mesures en este sentit en el barri de la Bega, zona residencial situada en el poble on el problema per a aparcar no és estacional, sinó que es patix tot l’any. A més, s’estudien altres actuacions que permeten guanyar places en els voltants de la zona centre.

Mig miler més de places

Cal recordar que, a l’estiu, s’obrin els aparcaments de la zona de la platja que en els últims anys també han guanyat capacitat. L’any passat el d’Enrique Chulio va sumar 200 noves places.

La intenció és que al final d’este mandat el municipi haja aconseguit pràcticament mig miler de noves places d’aparcament gratuït, expliquen els responsables municipals.

Els treballs de reordenació del tràfic estan avalats pels preceptius informes policials i els duu a terme la regidoria de Serveis Exteriors, dirigida per Salva Tortajada.