Cullera guanya terreny a la muntanya per a ampliar el cementeri

L’ajuntament obté espai per a la construcció de nínxols de cara a la pròxima dècada

L’Ajuntament de Cullera ha dut a terme en els últims mesos un ingent treball d’atalussar la muntanya per a ampliar el cementeri municipal per l’ala sud-est, confrontant amb la coneguda popularment com a part nova.

La previsió és que gràcies a este eixamplament es puga garantir la construcció de nous nínxols de cara a la pròxima dècada, ja que un dels principals problemes amb els quals compten estes instal·lacions municipals és la falta d’espai.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i el regidor delegat del Cementeri, Salva Tortajada, han visitat hui el cementeri, on han supervisat els treballs i les últimes millores efectuades com l’habilitació d’una sala per a cerimònies civils o la restauració del mausoleu d’Agustí Costa Font.

La inversió d’estos treballs d’ampliació ha ascendit a 67.000 euros i se suma als successius processos d’ampliació que s’han dut a terme en els últims anys. Les tasques han consistit en el moviment de terres, la construcció de murs de protecció i l’habilitació de nous nínxols.

De moment, el consistori considera que el terreny guanyat a la muntanya serà suficient per a cobrir la demanda però recorda que les ampliacions cap a l’est tenen el seu límit en una sèrie de murs de protecció pel que de cara al futur s’hauran de buscar altres solucions.

Recuperació del cementeri civil

Mayor i Tortajada també han avançat que, dins de la intenció municipal de recuperar simbòlicament la delimitació de l’antic cementeri civil, eixe departament portarà el nom d’Agustí Costa Font, en honor al laïcista que va cedir els terrenys per a la construcció d’esta part del cementeri que, després de la Guerra Civil, es va integrar com a part religiosa.

L’alcalde creu que este gest simbòlic és el millor homenatge que se li pot rendir a un prohom local que va dedicar part de la seua vida i patrimoni per a garantir el dret de les persones que no professaven cap religió a ser enterrades en un espai d’acord a les seues idees.

Unes altres de les millores futures ja en marxa estan relacionades amb la restauració dels capitells de l’antiga façana del cementeri i unes altres d’accessibilitat.