Cullera i el Consell constituïxen la comissió de seguiment del Manhattan 14 anys després

L’organisme desbloquejarà la situació administrativa del projecte heretada dels anteriors governs local i autonòmic

CULLERA. 29-05-17. L’Ajuntament de Cullera i la Generalitat han iniciat els tràmits per a desbloquejar l’embolic del projecte urbanístic del Manhattan. Divendres passat, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, junt amb el sotssecretari autonòmic de la conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Francesc Signes, i la directora de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana (EIGE), Helena Beunza, mantingueren una reunió en la qual van acordar constituir la comissió de seguiment del conveni per a la gestió i el desenvolupament del Pla Parcial del Sector NPR-5 ‘Bega-Port’.

Este organisme havia d’haver-se creat quan el consistori i la conselleria signaren el conveni en 2003, no obstant això mai es va fer. «Açò va suposar una falta de control absolut per part de l’ajuntament sobre el desenvolupament del programa per la deixadesa dels anteriors governants», ha denunciat Mayor.

El pas donat ara servirà per a «reprendre un diàleg trencat entre ambdós administracions durant els governs del Partit Popular», circumstància que ha sigut «molt perjudicial» per als interessos de Cullera, destaca l’alcalde.

Este nou clima de diàleg i enteniment permetrà iniciar el desbloqueig d’assumptes relacionats amb el PAI del Manhattan enquistats des de fa més d’una dècada. El primer edil va assistir a la trobada juntament amb l’edil d’Urbanisme, Juan Vicente Armengot, i ha destacat que la sintonia amb el nou Consell «és absoluta» i posa en relleu que la voluntat de totes les parts passa per «arribar a acords que beneficien als interessos de Cullera».

El nou govern local treballa de forma discreta en el desbloqueig del Manhattan des que començara l’actual mandat «perquè la situació amb la qual ens hem trobat és molt complexa econòmicament i administrativament», apunta Mayor. En eixe sentit, «el diàleg entre les Administracions implicades directament no és una opció sinó una obligació que ara estem complint».

Deute de 2 milions

Un dels assumptes que haurà d’abordar la comissió de seguiment del pacte és el deute de més de dos milions d’euros que l’antic Institut Valencià de l’Habitatge (IVVSA) —actual EIGE— reclama al consistori en concepte de redacció d’informes, estudis i projectes relacionats amb el polèmic pla urbanístic del Manhattan. La gerent d’este organisme també va estar present en la trobada del divendres i la voluntat d’acord és absoluta.

El sotssecretari de la consellera Francesc Signes ha destacat «la necessitat que l’administració autonòmica i la local treballen conjuntament, amb la finalitat de gestionar, sota els principis de responsabilitat, lleialtat institucional i transparència, els interessos de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana». En el cas del conveni per a la gestió i el desenvolupament del Pla Parcial del Sector NPR-5 ‘Bega-Port’ el primer pas era complir-lo, constituint la Comissió de Seguiment, «a partir d’ara treballarem conjuntament per a resoldre la problemàtica heretada com a conseqüència, entre altres qüestions, d’una gestió ineficaç i descoordinada». «El respecte a les institucions és essencial per a assegurar el compliment del principi de legalitat i seguretat jurídica», ha assegurat.

«El fet que els anteriors governs local i autonòmic trencaren les seues relacions en el tema del Manhattan ha propiciat situacions lamentables com esta que ara haurem d’arreglar», comenta Jordi Mayor, qui ha subratllat que «la situació es resoldrà de forma favorable als interessos de la ciutadania de Cullera i sense perjudicar l’economia municipal».

En eixe sentit, ha conclòs afirmant que «una vegada més, el nou govern local està havent de reconduir una situació enverinada heretada dels anys de mala gestió de l’època de Rafael Blasco i Ernesto Sanjuán. Ens van vendre la idea que tot el del Manhattan estava clar i l’única cosa sobre el que no hi havia dubtes és que tot era un absolut descontrol».